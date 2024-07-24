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Вацко отреагировал на победу Динамо над Партизаном — что сказал комментатор

24 июля 2024 10:50
Валерий Ковалевич - Редактор
Вацко красиво поздравил Динамо с победой над Партизаном
Николай Шапаренко перед матчем "Динамо". Фото: пресс-служба клуба
Валерий Ковалевич - Редактор

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился мнением о первом официальном матче "Динамо" в сезоне 2024/2025. Киевская команда обыграла "Партизан" в квалификации Лиги чемпионов. 

Подопечные Александра Шовковского разгромили соперника со счетом 6:2, напоминает портал Новини.LIVE. 

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Накануне первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Динамо" и "Партизаном" Виктор Вацко раскритиковал сербскую команду за турне по России. Комментатор попросил киевлян победить "Партизан" с крупным счетом. Это заявление вызвало гневную реакцию представителей сербских спортивных СМИ. 

Виктор Вацко
Виктор Вацко комментирует события в украинском футболе. Фото: скриншот YouTube

Что Вацко сказал об игре "Динамо" 

Украинский комментатор поблагодарил подопечных Александра Шовковского за победу. Он опубликовал на своей странице в социальной сети коллаж с фото довольного Джонни Синса, известного актера фильмов для взрослых. 

Джонни Синс
Коллаж от Виктора Вацко. Фото: instagram.com/v.vatsko/

"Спасибо, "Динамо". По качеству вопросов нет!", — написал Вацко. Комментатор отметил на фото всех футболистов киевской команды. 

Ответный матч "Динамо" с "Партизаном", который пройдет в Сербии, состоится 31 июля. 

Напомним, Зинченко выбрал новый клуб — "Арсенал" готовит трансфер украинца.

Бражко уйдет из "Динамо" в итальянский гранд — когда произойдет трансфер. 

Ярмоленко может уйти из "Динамо" — зарубежный клуб хочет подписать украинца. 

Шовковский объяснил, чем недоволен после победы "Динамо" над "Партизаном". 

Стало известно, какие зарплаты получают Довбик и Цыганков в Ла Лиге 

спорт футбол Лига чемпионов Динамо Виктор Вацко

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