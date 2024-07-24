Вацко красиво поздравил Динамо с победой над Партизаном

Вацко отреагировал на победу Динамо над Партизаном — что сказал комментатор
Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился мнением о первом официальном матче "Динамо" в сезоне 2024/2025. Киевская команда обыграла "Партизан" в квалификации Лиги чемпионов.
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Накануне первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Динамо" и "Партизаном" Виктор Вацко раскритиковал сербскую команду за турне по России. Комментатор попросил киевлян победить "Партизан" с крупным счетом. Это заявление вызвало гневную реакцию представителей сербских спортивных СМИ.
Что Вацко сказал об игре "Динамо"
Украинский комментатор поблагодарил подопечных Александра Шовковского за победу. Он опубликовал на своей странице в социальной сети коллаж с фото довольного Джонни Синса, известного актера фильмов для взрослых.
"Спасибо, "Динамо". По качеству вопросов нет!", — написал Вацко. Комментатор отметил на фото всех футболистов киевской команды.
Ответный матч "Динамо" с "Партизаном", который пройдет в Сербии, состоится 31 июля.
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