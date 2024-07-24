Зинченко выбрал клуб, в который перейдет из Арсенала этим летом

Александр Зинченко забивает гол за "Арсенал". Фото: instagram.com/zinchenko/

Лондонский "Арсенал" собирается продать нынешним летом несколько футболистов, которые еще недавно были игроками основного состава. В этом списке оказался и защитник сборной Украины Александр Зинченко.

Украинец не входит в планы тренерского штаба "канониров" на следующий сезон, сообщает The Athletic.

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Александр Зинченко после матча за "Арсенал". Фото: instagram.com/zinchenko/

Куда может уйти Зинченко

Контракт украинского защитника с "Арсеналом" действует до лета 2026 года, однако лондонский клуб не будет завышать трансферную стоимость игрока. "Канониры" хотят получить за опытного защитника 25 млн евро.

Александр Зинченко в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/zinchenko/

У Зинченко есть несколько вариантом продолжения карьеры учитывая, что Александр не хочет играть в Премьер-лиге за любой клуб, кроме "Манчестер Сити" и "Арсенала". В услугах 27-летнего футболиста заинтересован туринский "Ювентус", который уже сейчас готов сделать "канонирам" предложение по украинцу. Итальянский клуб хочет укрепить состав, чтобы вернуть себе чемпионский титул в Серии А. Зинченко входит в список трансферов "старой синьоры".

Помимо этого агент украинского футболиста ведет переговоры с клубами из Испании и Германии. Согласно слухам, у Зинченко есть вариант с переходом в "Баварию".

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