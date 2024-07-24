Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца arrow

Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

24 июля 2024 10:04
Валерий Ковалевич - Редактор
Зинченко выбрал клуб, в который перейдет из Арсенала этим летом
Александр Зинченко забивает гол за "Арсенал". Фото: instagram.com/zinchenko/
Валерий Ковалевич - Редактор

Лондонский "Арсенал" собирается продать нынешним летом несколько футболистов, которые еще недавно были игроками основного состава. В этом списке оказался и защитник сборной Украины Александр Зинченко. 

Украинец не входит в планы тренерского штаба "канониров" на следующий сезон, сообщает The Athletic

Читайте также:

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подготовил список футболистов, которые покинут лондонскую команду этим летом. Помимо Кирана Тирни и Якуба Кивера в нем оказался Александр Зинченко. Защитник редко выходил на поле во второй половине прошлого сезона. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко после матча за "Арсенал". Фото: instagram.com/zinchenko/

Куда может уйти Зинченко 

Контракт украинского защитника с "Арсеналом" действует до лета 2026 года, однако лондонский клуб не будет завышать трансферную стоимость игрока. "Канониры" хотят получить за опытного защитника 25 млн евро. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/zinchenko/

У Зинченко есть несколько вариантом продолжения карьеры учитывая, что Александр не хочет играть в Премьер-лиге за любой клуб, кроме "Манчестер Сити" и "Арсенала". В услугах 27-летнего футболиста заинтересован туринский "Ювентус", который уже сейчас готов сделать "канонирам" предложение по украинцу. Итальянский клуб хочет укрепить состав, чтобы вернуть себе чемпионский титул в Серии А. Зинченко входит в список трансферов "старой синьоры". 

Помимо этого агент украинского футболиста ведет переговоры с клубами из Испании и Германии. Согласно слухам, у Зинченко есть вариант с переходом в "Баварию". 

Напомним, Бражко уйдет из "Динамо" в итальянский гранд — когда произойдет трансфер. 

Ярмоленко может уйти из "Динамо" — зарубежный клуб хочет подписать украинца. 

Шовковский объяснил, чем недоволен после победы "Динамо" над "Партизаном". 

Стало известно, какие зарплаты получают Довбик и Цыганков в Ла Лиге 

Яремчук останется в Испании, но не в "Валенсии" — начались переговоры с известным клубом.

спорт футбол Александр Зинченко Футбол трансферы Арсенал

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба