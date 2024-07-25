Спортсменам на Олимпиаде-2024 раздадут специальные средства контрацепции

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт готовится к Олимпиаде. Фото: instagram.com/alicasmd/

Организаторы Летних олимпийских игр в Париже заботятся о безопасности спортсменов, которые будут бороться за медали. И речь не только о действиях сотрудников правоохранительных органов.

Международный олимпийский комитет обеспечит спортсменов средствами личной контрацепции, сообщает Bild.

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Решение по поводу личной жизни участников Олимпиады принимает как МОК, так и власти страны, которые принимают Игры. В случае с Францией спортсмены могут не сомневаться в том, что никаких запретов на интимные действия у них не будет.

Украинская спортсменка Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou/

Как на Олимпиаде-2024 заботятся о спортсменах

Французские власти официально объявили о том, что участникам Олимпиады в Париже предоставят 300 000 презервативов или по два в день на каждого спортсмена. В отличие от прошлых Игр, в олимпийской деревне будет разрешено проводить время так, как захотят атлеты. В частности, каждая кровать должна выдержать 250 кг — вес двух человек.

Алису Шмидт признали одной из самых красивых спортсменок мира. Фото: instagram.com/alicasmd/

Также известно о том, что спортсменам выдадут не только стандартные средства контрацепции, но и 20 000 женских презервативов, 10 000 латексных салфеток для разных форм орального интима.

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