Спортсменам на Олимпиаде-2024 раздадут специальные средства контрацепции

Самая эротическая Олимпиада — зачем спортсменам раздают тысячи средств для интимной защиты и гигиены
Организаторы Летних олимпийских игр в Париже заботятся о безопасности спортсменов, которые будут бороться за медали. И речь не только о действиях сотрудников правоохранительных органов.
Международный олимпийский комитет обеспечит спортсменов средствами личной контрацепции, сообщает Bild.
Решение по поводу личной жизни участников Олимпиады принимает как МОК, так и власти страны, которые принимают Игры. В случае с Францией спортсмены могут не сомневаться в том, что никаких запретов на интимные действия у них не будет.
Как на Олимпиаде-2024 заботятся о спортсменах
Французские власти официально объявили о том, что участникам Олимпиады в Париже предоставят 300 000 презервативов или по два в день на каждого спортсмена. В отличие от прошлых Игр, в олимпийской деревне будет разрешено проводить время так, как захотят атлеты. В частности, каждая кровать должна выдержать 250 кг — вес двух человек.
Также известно о том, что спортсменам выдадут не только стандартные средства контрацепции, но и 20 000 женских презервативов, 10 000 латексных салфеток для разных форм орального интима.
Напомним, Цыганков уйдет из "Жироны" вслед за Довбиком — на украинца претендует топ-клуб.
Зинченко выбрал новый клуб — "Арсенал" готовит трансфер украинца.
Вацко отреагировал на победу "Динамо" над "Партизаном" — что сказал комментатор.
Усик уехал в Париж на Олимпийские игры — украинец попытается спасти бокс.
Бражко уйдет из "Динамо" в итальянский гранд — когда произойдет трансфер.
Читайте Новини.LIVE!