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Самая эротическая Олимпиада — зачем спортсменам раздают тысячи средств для интимной защиты и гигиены

25 июля 2024 13:32
Валерий Ковалевич - Редактор
Спортсменам на Олимпиаде-2024 раздадут специальные средства контрацепции
Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт готовится к Олимпиаде. Фото: instagram.com/alicasmd/
Валерий Ковалевич - Редактор

Организаторы Летних олимпийских игр в Париже заботятся о безопасности спортсменов, которые будут бороться за медали. И речь не только о действиях сотрудников правоохранительных органов.

Международный олимпийский комитет обеспечит спортсменов средствами личной контрацепции, сообщает Bild

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Решение по поводу личной жизни участников Олимпиады принимает как МОК, так и власти страны, которые принимают Игры. В случае с Францией спортсмены могут не сомневаться в том, что никаких запретов на интимные действия у них не будет. 

Юлия Левченко
Украинская спортсменка Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou/

Как на Олимпиаде-2024 заботятся о спортсменах 

Французские власти официально объявили о том, что участникам Олимпиады в Париже предоставят 300 000 презервативов или по два в день на каждого спортсмена. В отличие от прошлых Игр, в олимпийской деревне будет разрешено проводить время так, как захотят атлеты. В частности, каждая кровать должна выдержать 250 кг — вес двух человек. 

Алиса Шмидт
Алису Шмидт признали одной из самых красивых спортсменок мира. Фото: instagram.com/alicasmd/

Также известно о том, что спортсменам выдадут не только стандартные средства контрацепции, но и 20 000 женских презервативов, 10 000 латексных салфеток для разных форм орального интима. 

Напомним, Цыганков уйдет из "Жироны" вслед за Довбиком — на украинца претендует топ-клуб.

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спорт Олимпийские игры Олимпиада-2024 МОК контрацепция Олимпийская сборная Украины

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