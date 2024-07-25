Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Усик уехал в Париж на Олимпийские игры — украинец попытается спасти бокс arrow

Усик уехал в Париж на Олимпийские игры — украинец попытается спасти бокс

25 июля 2024 09:41
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Александр Усик поддерживает сборную Украины на Олимпиаде-2024 в Париже
Александр Усик перед последним боем. Фото: instagram.com/usykaa
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC супертяжелом весе Александр Усик покинул Украину. Боксер посетит Олимпийские игры-2024 в Париже.

Об этом сообщила компания Усика READY TO FIGHT на своей странице в Instagram.

Читайте также:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by READY TO FIGHT (@rtfight_com)

Усик постарается спасти бокс

Сейчас в мировом любительском боксе конфликт, поскольку бывшая главная международная федерация была лишена аккредитации МОК из-за своего российского руководства. По этой причине бокса до сих пор нет в программе Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе.

Бокс попадет на ОИ-2028, если новая международная федерация World Boxing выполнит все требования МОК. В настоящее время у них есть поддержка олимпийского комитета и постепенно идут к выполнению требований.

Усик едет на Олимпийские игры, чтобы поддержать сборную Украины и отстоять бокс на ОИ-2028.

"Я помню свое путешествие туда 12 лет назад, когда я стремился к золоту.

Хорошо помню те эмоции — мешанину страха и решительности, стремление победить. Сейчас я хочу поддержать членов украинской национальной сборной, которые испытывают те же эмоции.

Сложно принять, что эти Олимпийские игры могут стать последними, на которых будут соревнования по боксу.

Утратить их было бы катастрофой для нашего спорта, ведь именно в любительском боксе появляются новые таланты. Я верю, что олимпийское золото является вершиной достижений для любого спортсмена", — написал Усик.

Украинский боксер также сказал, что его команда Ready To Fight и он сам посвящают свое время в Париже поиску путей помощи любительскому боксу. Они стремятся сохранить олимпийский вид для будущих поколений, чтобы этот вид спорта был честным, прозрачным и имел настоящую олимпийскую сущность.

Напомним, Зинченко выбрал новый клуб — "Арсенал" готовит трансфер украинца.

Довбик попрощался с "Жироной" — "Атлетико" готовится к презентации украинца.

Вацко отреагировал на победу "Динамо" над "Партизаном" — что сказал комментатор.

Бражко уйдет из "Динамо" в итальянский гранд — когда произойдет трансфер.

Александр Усик Олимпийские игры бокс Олимпиада-2024 любительский бокс украинские боксеры Париж-2024

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца