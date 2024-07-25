Александр Усик поддерживает сборную Украины на Олимпиаде-2024 в Париже

Александр Усик перед последним боем. Фото: instagram.com/usykaa

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC супертяжелом весе Александр Усик покинул Украину. Боксер посетит Олимпийские игры-2024 в Париже.

Об этом сообщила компания Усика READY TO FIGHT на своей странице в Instagram.

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Сейчас в мировом любительском боксе конфликт, поскольку бывшая главная международная федерация была лишена аккредитации МОК из-за своего российского руководства. По этой причине бокса до сих пор нет в программе Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе.

Бокс попадет на ОИ-2028, если новая международная федерация World Boxing выполнит все требования МОК. В настоящее время у них есть поддержка олимпийского комитета и постепенно идут к выполнению требований.

Усик едет на Олимпийские игры, чтобы поддержать сборную Украины и отстоять бокс на ОИ-2028.

"Я помню свое путешествие туда 12 лет назад, когда я стремился к золоту.

Хорошо помню те эмоции — мешанину страха и решительности, стремление победить. Сейчас я хочу поддержать членов украинской национальной сборной, которые испытывают те же эмоции.

Сложно принять, что эти Олимпийские игры могут стать последними, на которых будут соревнования по боксу.

Утратить их было бы катастрофой для нашего спорта, ведь именно в любительском боксе появляются новые таланты. Я верю, что олимпийское золото является вершиной достижений для любого спортсмена", — написал Усик.

Украинский боксер также сказал, что его команда Ready To Fight и он сам посвящают свое время в Париже поиску путей помощи любительскому боксу. Они стремятся сохранить олимпийский вид для будущих поколений, чтобы этот вид спорта был честным, прозрачным и имел настоящую олимпийскую сущность.

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