Ирак — Украина — как закончился первый матч национальной сборной на Олимпийских играх-2024

Олимпийская сборная Украины уступила в первом матче на Играх
Сборная Украины в среду, 24 июля, сыграла против команды Ирака в матче первого тура футбольного турнира на Олимпиаде-2024. Победу одержал Ирак со счетом 2:1.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE.
Футбольный матч Украина — Ирак
Украинской футбольной сборной впервые в истории представилась возможность сыграть матч на Олимпийских Играх. Участие "сине-желтые" получили благодаря достижениям молодежной сборной (U-21), достигшей полуфинала Евро-2023.
После матча против Ирака украинская команда 27 июля сыграет с Марокко в Сент-Этьене. Групповой этап завершат подопечные Руслана Ротаня 30 июля матчем с командой Аргентины в Лионе.
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