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Олимпийская сборная Украины уступила в первом матче на Играх

24 июля 2024 22:07
Виктория Козырь - редактор
Ирак — Украина — как закончился первый матч национальной сборной на Олимпийских играх-2024
Матч Украина — Ирак на Олимпийских Играх. Фото: REUTERS/Nir Elias
Виктория Козырь - редактор

Сборная Украины в среду, 24 июля, сыграла против команды Ирака в матче первого тура футбольного турнира на Олимпиаде-2024. Победу одержал Ирак со счетом 2:1.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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Украинской футбольной сборной впервые в истории представилась возможность сыграть матч на Олимпийских Играх. Участие "сине-желтые" получили благодаря достижениям молодежной сборной (U-21), достигшей полуфинала Евро-2023.

После матча против Ирака украинская команда 27 июля сыграет с Марокко в Сент-Этьене. Групповой этап завершат подопечные Руслана Ротаня 30 июля матчем с командой Аргентины в Лионе.

Напомним, Зинченко выбрал новый клуб — "Арсенал" готовит трансфер украинца.

Довбик попрощался с "Жироной" — "Атлетико" готовится к презентации украинца.

Бражко уйдет из "Динамо" в итальянский гранд — когда произойдет трансфер. 

Шовковский объяснил, чем недоволен после победы "Динамо" над "Партизаном". 

Жены Месси и Суареса показали идеальные фигуры на пляжном курорте — фото. 

спорт футбол Украина Олимпийские игры Ирак Олимпиада-2024

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