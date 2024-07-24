Ирак — Украина — как закончился первый матч национальной сборной на Олимпийских играх-2024

Матч Украина — Ирак на Олимпийских Играх. Фото: REUTERS/Nir Elias

Сборная Украины в среду, 24 июля, сыграла против команды Ирака в матче первого тура футбольного турнира на Олимпиаде-2024. Победу одержал Ирак со счетом 2:1.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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Украинской футбольной сборной впервые в истории представилась возможность сыграть матч на Олимпийских Играх. Участие "сине-желтые" получили благодаря достижениям молодежной сборной (U-21), достигшей полуфинала Евро-2023.

После матча против Ирака украинская команда 27 июля сыграет с Марокко в Сент-Этьене. Групповой этап завершат подопечные Руслана Ротаня 30 июля матчем с командой Аргентины в Лионе.

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