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Олімпійська збірна України поступилась у першому матчі на Іграх

24 липня 2024 22:07
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Ірак — Україна — як закінчився перший матч національної збірної на Олімпійських іграх-2024
Матч Україна — Ірак на Олімпійських Іграх. Фото: REUTERS/Nir Elias
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Збірна України у середу, 24 липня, зіграла проти команди Іраку в матчі першого туру футбольного турніру на Олімпіаді-2024. Перемогу здобув Ірак з рахунком 2:1.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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Українській футбольній збірній вперше в історії випала можливість зіграти матч на Олімпійських Іграх. Участь "синьо-жовті" здобули завдяки досягненням молодіжної збірної  (U-21), яка досягла півфіналу Євро-2023.

Після матчу проти Іраку українська команда 27 липня зіграє з Марокко у Сент-Етьєні. Груповий етап закінчать підопічні Руслана Ротаня 30 липня матчем з командою Аргентини у Ліоні.

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