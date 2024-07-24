Ірак — Україна — як закінчився перший матч національної збірної на Олімпійських іграх-2024

Олімпійська збірна України поступилась у першому матчі на Іграх
Збірна України у середу, 24 липня, зіграла проти команди Іраку в матчі першого туру футбольного турніру на Олімпіаді-2024. Перемогу здобув Ірак з рахунком 2:1.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE.
Футбольний матч Україна — Ірак
Українській футбольній збірній вперше в історії випала можливість зіграти матч на Олімпійських Іграх. Участь "синьо-жовті" здобули завдяки досягненням молодіжної збірної (U-21), яка досягла півфіналу Євро-2023.
Після матчу проти Іраку українська команда 27 липня зіграє з Марокко у Сент-Етьєні. Груповий етап закінчать підопічні Руслана Ротаня 30 липня матчем з командою Аргентини у Ліоні.
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