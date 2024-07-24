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Дружини Мессі та Суареса показали ідеальні фігури на пляжному курорті — фото

24 липня 2024 11:33
Валерій Ковалевич - Редактор
Дружини Мессі та Суареса продемонстрували ідеальні фігури у купальниках
Ліонель Мессі та Антонела Рокуццо на відпочинку. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo/
Валерій Ковалевич - Редактор

Збірна Аргентини виграла другий Кубок Америки поспіль, а футболісти команди здобули три тижні відпустки. Капітан "Альбіселесте" Ліонель Мессі відпочиває разом із дружиною та друзями.

Компанію аргентинцю на відомому курорті склав його друг та партнер з "Інтер Маямі" Луїс Суарес, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Ліонель Мессі проводить із сім'єю весь вільний час. Аргентинський футболіст давно "дружить парами" з Луїсом Суаресом та деякими іншими колишніми партнерами по "Барселоні". Одним із них є Луїс Суарес, який з недавніх пір теж виступає за "Інтер Маямі".

Ліонель Мессі та Луїс Суарес з дружинами
Ліонель Мессі та Луїс Суарес з дружинами. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo/

Мессі та Суарес на пляжі

Обидва зіркові ветерани отримали заслужену відпустку після складного сезону. Луїс Суарес також виступав на Копа Америка-2024, але його збірна Уругваю не дійшла до фіналу турніру.

Луїс Суарес та Софія Бальбо
Луїс Суарес та Софія Бальбі. Фото: instagram.com/sofibalbi/

Партнери з "Інтер Маямі" возз'єдналися під час відпустки. Ліонель Мессі разом із дружиною Антонеллою Рокуццо та Луїс Суарес із дружиною Софією Бальбі зібрали друзів, орендували яхту та провели разом кілька днів на розкішному морському курорті.

Антонела Роккуццо
Антонелла Рокуццо на яхті. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo/

Дружини футболістів продемонстрували ідеальні постаті у модних купальниках. Обидві жінки щодня займаються спортом та приділяють час правильному харчуванню.

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спорт футбол Ліонель Мессі Антонелла Рокуццо Луїс Суарес дружини футболістів

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