Жены Месси и Суареса продемонстрировали идеальные фигуры в купальниках

Лионель Месси и Антонела Рокуццо на отдыхе. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo/

Сборная Аргентины выиграла второй Кубок Америки подряд, а футболисты команды получили три недели отпуска. Капитан "Альбиселесте" Лионель Месси отдыхает вместе с женой и друзьями.

Компанию аргентинцу на известном курорте составил его друг и партнер по "Интер Майами" Луис Суарес, сообщает портал Новини.LIVE.

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Лионель Месси проводит с семьей все свободное время. Аргентинский футболист давно "дружит парами" с Луисом Суаресом и некоторыми другими бывшими партнерами по "Барселоне". Одним из них является Луис Суарес, который с недавних пор тоже выступает за "Интер Майами".

Лионель Месси и Луис Суарес с женами. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo/

Месси и Суарес на пляже

Оба звездных ветерана получили заслуженный отпуск после сложного сезона. Луис Суарес тоже выступал на Копа Америка-2024, но его сборная Уругвая не дошла до финала турнира.

Луис Суарес и София Бальби. Фото: instagram.com/sofibalbi/

Партнеры по "Интер Майами" воссоединились во время отпуска. Лионель Месси вместе с женой Антонеллой Рокуццо и Луис Суарес с супругой Софьей Бальби собрали друзей, арендовали яхту и провели вместе несколько дней на роскошном морском курорта.

Антонела Роккуццо на яхте. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo/

Жены футболистов продемонстрировали идеальные фигуры в модных купальниках. Обе женщины каждый день занимаются спортом и уделяют время правильному питанию.

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