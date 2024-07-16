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Месси сделал важное заявление после победы на Копа Америка-2024

16 июля 2024 16:35
Валерий Ковалевич - Редактор
Месси трогательтельно попрощался с партнером по сборной Аргентины
Лионель Месси празднует победу в Кубке Америки. Фото: Reuters/Agustin Marcarian
Валерий Ковалевич - Редактор

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси подтвердил информацию о новой травме. Ветеран получил повреждение в финале Копа Америка-2024. 

Месси на своей странице в Instagram пообещал как можно быстрее вернуться на поле. 

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Подопечные Лионеля Скалони сумели обыграть сборную Колумбии (1:0) в финальном матче Копа Америка-2024. Этот триумф стал третьим подряд для сборной Аргентины на крупных турнирах. Однако при этом "Альбиселесте" потеряли своего капитана. 

Лионель Месси
Лионель Месси после финала с Колумбией. Фото: Reuters/Nathan Ray Seebeck

Что Месси сказал о финале Кубка Америки

Аргентинский футболист поблагодарил болельщиков и партнеров по команде. Он заявил, что этот успех стал общим для всей нации. Месси заверил, что по-прежнему получает удовольствие от матчей в составе национальной команды. Ветеран планирует как можно быстрее вернуться на поле после травмы. 

Лионель Месси поздравил Анхеля Ди Марию, для которого матч против Колумбии стал последним за сборную Аргентины. Полузащитник считает состав "Альбиселесте" сбалансированным и не сомневается, что эта команда будет и в дальнейшем бороться за титулы. 

Напомним, "Динамо" получит предложение по одной из своих звезд — игроком интересуется немецкий клуб. 

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спорт футбол Лионель Месси Копа Америка-2024

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