Месси трогательтельно попрощался с партнером по сборной Аргентины

Лионель Месси празднует победу в Кубке Америки. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси подтвердил информацию о новой травме. Ветеран получил повреждение в финале Копа Америка-2024.

Месси на своей странице в Instagram пообещал как можно быстрее вернуться на поле.

Читайте также:

Подопечные Лионеля Скалони сумели обыграть сборную Колумбии (1:0) в финальном матче Копа Америка-2024. Этот триумф стал третьим подряд для сборной Аргентины на крупных турнирах. Однако при этом "Альбиселесте" потеряли своего капитана.

Лионель Месси после финала с Колумбией. Фото: Reuters/Nathan Ray Seebeck

Что Месси сказал о финале Кубка Америки

Аргентинский футболист поблагодарил болельщиков и партнеров по команде. Он заявил, что этот успех стал общим для всей нации. Месси заверил, что по-прежнему получает удовольствие от матчей в составе национальной команды. Ветеран планирует как можно быстрее вернуться на поле после травмы.

Лионель Месси поздравил Анхеля Ди Марию, для которого матч против Колумбии стал последним за сборную Аргентины. Полузащитник считает состав "Альбиселесте" сбалансированным и не сомневается, что эта команда будет и в дальнейшем бороться за титулы.

Напомним, "Динамо" получит предложение по одной из своих звезд — игроком интересуется немецкий клуб.

Ребров может уйти из сборной Украины из-за предложения по работе от известного клуба.

Шевченко решил, какой клуб заменит "Днепр-1" в УПЛ.

Де Брюйне выбрал клуб, в котором проведет следующий сезон.

В "Днепр-1" назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба.