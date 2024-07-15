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Скалони заговорил об уходе из сборной Аргентины и оценил игру Месси на Копа Америка

15 июля 2024 19:03
Валерий Ковалевич - Редактор
Скалони заговорил об уходе с поста тренера сборной Аргентины
Тренер Лионель Скалони после победы сборной Аргентины над Колумбией. Фото: Reuters/Agustin Marcarian
Валерий Ковалевич - Редактор

Сборная Аргентины сумела защитить титул чемпионов Америки. В финале турнира подопечные Лионеля Скалони с минимальным счетом обыграли Колумбию (1:0). 

Тренер "альбиселесте" прокомментировал итоги Копа Америка-2024 в интервью Infobae

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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони оценил достижение своей команды, которая выиграла два подряд турнира Копа Америка. В финальном матче с Колумбией победу "альбиселесте" принес гол Хулиана Альвареса, который стал главным голеадором команды на турнире. 

Лионель Скалони и Лаутаро Мартинес
Лионель Скалони и Лаутаро Мартинес после финального свистка. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

Что Скалони сказал о своем будущем

У наставника сборной Аргентины осталось два года по контракту с Федерацией футбола страны. Он должен подготовить "альбиселесте" к выступлению на чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Но Скалони заявил, что готов работать в сборной гораздо больше, "хоть даже 15 лет"

Лионель Месси
Аргентинцы празднуют победу на Копа Америка-2024. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

Также тренер прокомментировал слухи о завершении международной карьеры Лионелем Месси. Лидер аргентинской команды не смог внести весомый вклад в победу над Колумбией из-за травмы голеностопа. Лионель Скалони заявил, что ему ничего не известно о возможность уходе ветерана из сборной. 

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