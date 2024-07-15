Скалоні заговорив про звільнення з посади тренера збірної Аргентини.

Тренер Ліонель Скалоні після перемоги збірної Аргентини над Колумбією. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

Збірна Аргентини зуміла захистити титул чемпіонів Америки. У фіналі турніру підопічні Ліонеля Скалоні з мінімальним рахунком обіграли Колумбію (1:0).

Тренер "Альбіселесте" підбив підсумки Копа Америка-2024 в інтерв'ю Infobae.

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Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні оцінив досягнення своєї команди, яка виграла два поспіль турніри Копа Америка. У фінальному матчі з Колумбією перемогу "Альбіселесте" приніс гол Хуліана Альвареса, який став головним голеадором команди на турнірі.

Ліонель Скалоні та Лаутаро Мартінес після фінального свистка. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

Що Скалоні сказав про своє майбутнє

У наставника збірної Аргентини залишилося два роки за контрактом із Федерацією футболу країни. Він має підготувати "Альбіселесте" до виступу на чемпіонаті світу 2026 року, який відбудеться у США, Мексиці та Канаді. Але Скалоні заявив, що готовий працювати у збірній набагато більше, "хоч навіть 15 років".

Аргентинці святкують перемогу на Копа Америка-2024. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

Також тренер прокоментував чутки про завершення міжнародної кар'єри Ліонелем Мессі. Лідер аргентинської команди не зміг зробити вагомий внесок у перемогу над Колумбією через травму гомілкостопу. Ліонель Скалоні заявив, що йому нічого не відомо про можливість відходу ветерана зі збірної.

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