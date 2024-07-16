Мессі зворушливо попрощався з партнером зі збірної Аргентини

Ліонель Мессі святкує перемогу у Кубку Америки. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

Футболіст збірної Аргентини Ліонель Мессі підтвердив інформацію про нову травму. Ветеран отримав пошкодження у фіналі Копа Америка-2024.

Мессі на своїй сторінці в Instagram пообіцяв якнайшвидше повернутися на поле.

Читайте також:

Підопічні Ліонеля Скалоні зуміли обіграти збірну Колумбії (1:0) у фінальному матчі Копа Америка-2024. Цей тріумф став третім поспіль для збірної Аргентини у великих турнірах. Однак при цьому "Альбіселесте втратили свого капітана.

Ліонель Мессі після фіналу з Колумбією. Фото: Reuters/Nathan Ray Seebeck

Що Мессі сказав про фінал Кубка Америки

Аргентинський футболіст подякував уболівальникам та партнерам по команді. Він заявив, що цей успіх став спільним для всієї нації. Мессі запевнив, що, як і раніше, отримує задоволення від матчів у складі національної команди. Ветеран планує якнайшвидше повернутися на поле після травми.

Ліонель Мессі привітав Анхеля Ді Марію, для якого матч проти Колумбії став останнім за збірну Аргентини. Півзахисник вважає склад "Альбіселесте" збалансованим і не сумнівається, що ця команда й надалі боротиметься за титули.

Нагадаємо, "Динамо" отримає пропозицію по одній зі своїх зірок — гравцем цікавиться німецький клуб.

Ребров може піти зі збірної України через пропозицію по роботі від відомого клубу.

Шевченко вирішив, який клуб замінить "Дніпро-1" в УПЛ.

Де Брюйне обрав клуб, у якому проведе наступний сезон.

У "Дніпро-1" назвали людей, які винні у ліквідації клубу.