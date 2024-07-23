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Бражко уйдет из Динамо в итальянский гранд — когда произойдет трансфер

23 июля 2024 08:31
Валерий Ковалевич - Редактор
Бражко готовится к переходу из Динамо в итальянский клуб
Игроки "Динамо" после товарищеского матча. Фото: пресс-служба клуба
Валерий Ковалевич - Редактор

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Владимир Бражко во время нынешнего трансферного окна может перейти в известный итальянский клуб. Футболист, который только недавно стал основным игроком "бело-синих", уже привлек внимание потенциальных покупателей. 

"Динамо" получит предложение по трансферу Бражко до конца июля, сообщает Tutto Mercato

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Контракт Владимира Бражко с "Динамо" рассчитан до лета 2028 года. Хавбек стал основным игроком киевской команды только в прошлом сезоне, после чего дебютировал в сборной Украины и съездил на Евро-2024. Именно там представители зарубежных клубов обратили внимание на 22-летнего футболиста. 

Владимир Бражко
Владимир Бражко на тренировке. Фото: пресс-служба клуба

Куда Бражко уйдет из "Динамо" 

Еще в конце прошлого сезона интерес к Бражко приписывали нескольким английским клубом, однако до конкретного предложения дело не дошло. Нынешним летом ситуация может измениться. В услугах молодого полузащитника "Динамо" заинтересован итальянский "Милан". 

Владимир Бражко
Владимир Бражко на Евро-2024. Фото: instagram.com/uafukraine/

Недавно главным тренером "россонери" стал экс-наставник "Шахтера" Паулу Фонсека. Португальскому специалисту позволили сформировать список игроков, которые должны пополнить итальянскую команду. В нем оказался и Владимир Бражко. 

Трансферная стоимость хавбека составляет 5 млн евро. "Милан" хочет взять украинца в аренду с обязательным правом выкупа. 

Напомним, Ярмоленко может уйти из "Динамо" — зарубежный клуб хочет подписать украинца. 

Стало известно, какие зарплаты получают Довбик и Цыганков в Ла Лиге. 

Яремчук останется в Испании, но не в "Валенсии" — начались переговоры с известным клубом. 

Михайленко назвал соперника, с которым сборная Украины сыграет в полуфинале Евро-2024. 

Сборная Украины потеряла трех игроков накануне полуфинала Евро-2024 — о ком речь. 

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