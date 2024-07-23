Бражко готовится к переходу из Динамо в итальянский клуб

Бражко уйдет из Динамо в итальянский гранд — когда произойдет трансфер
Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Владимир Бражко во время нынешнего трансферного окна может перейти в известный итальянский клуб. Футболист, который только недавно стал основным игроком "бело-синих", уже привлек внимание потенциальных покупателей.
"Динамо" получит предложение по трансферу Бражко до конца июля, сообщает Tutto Mercato.
Контракт Владимира Бражко с "Динамо" рассчитан до лета 2028 года. Хавбек стал основным игроком киевской команды только в прошлом сезоне, после чего дебютировал в сборной Украины и съездил на Евро-2024. Именно там представители зарубежных клубов обратили внимание на 22-летнего футболиста.
Куда Бражко уйдет из "Динамо"
Еще в конце прошлого сезона интерес к Бражко приписывали нескольким английским клубом, однако до конкретного предложения дело не дошло. Нынешним летом ситуация может измениться. В услугах молодого полузащитника "Динамо" заинтересован итальянский "Милан".
Недавно главным тренером "россонери" стал экс-наставник "Шахтера" Паулу Фонсека. Португальскому специалисту позволили сформировать список игроков, которые должны пополнить итальянскую команду. В нем оказался и Владимир Бражко.
Трансферная стоимость хавбека составляет 5 млн евро. "Милан" хочет взять украинца в аренду с обязательным правом выкупа.
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