Бражко готовится к переходу из Динамо в итальянский клуб

Игроки "Динамо" после товарищеского матча. Фото: пресс-служба клуба

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Владимир Бражко во время нынешнего трансферного окна может перейти в известный итальянский клуб. Футболист, который только недавно стал основным игроком "бело-синих", уже привлек внимание потенциальных покупателей.

"Динамо" получит предложение по трансферу Бражко до конца июля, сообщает Tutto Mercato.

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Контракт Владимира Бражко с "Динамо" рассчитан до лета 2028 года. Хавбек стал основным игроком киевской команды только в прошлом сезоне, после чего дебютировал в сборной Украины и съездил на Евро-2024. Именно там представители зарубежных клубов обратили внимание на 22-летнего футболиста.

Владимир Бражко на тренировке. Фото: пресс-служба клуба

Куда Бражко уйдет из "Динамо"

Еще в конце прошлого сезона интерес к Бражко приписывали нескольким английским клубом, однако до конкретного предложения дело не дошло. Нынешним летом ситуация может измениться. В услугах молодого полузащитника "Динамо" заинтересован итальянский "Милан".

Владимир Бражко на Евро-2024. Фото: instagram.com/uafukraine/

Недавно главным тренером "россонери" стал экс-наставник "Шахтера" Паулу Фонсека. Португальскому специалисту позволили сформировать список игроков, которые должны пополнить итальянскую команду. В нем оказался и Владимир Бражко.

Трансферная стоимость хавбека составляет 5 млн евро. "Милан" хочет взять украинца в аренду с обязательным правом выкупа.

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