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Довбик попрощався із Жироною — Атлетіко готується до презентації українця

24 липня 2024 15:02
Валерій Ковалевич - Редактор
Довбик попрощався з Жироною і готується до трансферу до Атлетіко
Артем Довбик перед відходом із "Жирони". Фото: instagram.com/gironafc/
Валерій Ковалевич - Редактор

Форвард збірної України Артем Довбик готується до зміни клубу. Він переходить із "Жирони" в іншу іспанську команду.

Довбик продовжить кар'єру у складі мадридського "Атлетіко", повідомляє журналіст Алекс Луна.

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Артем Довбик лише за один сезон став зіркою чемпіонату Іспанії з футболу. Він зіграв за "Жирону" 41 матч, забив 25 голів та зробив 10 результативних передач у всіх турнірах. Українець став найкращим бомбардиром Ла-Ліги та заслужив право перейти у гранд місцевого футболу.

Трансфер Довбика з "Атлетіко"

Попри те, що форвард жодного разу не відзначився на Євро-2024, він все одно привернув увагу багатьох відомих клубів. Довбик уже встиг відзначитись дублем в одному з передсезонних матчів "Жирони". Незабаром після цього стало відомо, що "Атлетіко" погодив умови переходу Довбика.

Артем Довбик
Артем Довбик на Євро-2024. Фото: скриншот Megogo

Українець пропустив тренування "Жирони". Іспанські журналісти стверджують, що форвард готується до переїзду до Мадриду. Офіційно про трансфер Довбика оголосять упродовж 48 годин. Рік тому "Жирона" заплатила за гравця 7,5 млн євро. "Атлетіко" заплатить каталонцям 35 млн євро, а також бонус у розмірі ще 5 млн євро.

Якщо трансфер Довбика з якоїсь причини не станеться, "Атлетіко" підпише німецького форварда дортмундської "Боруссії" Нікласа Фюллькруга.

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спорт футбол Артем Довбик Футбол трансфери Атлетико Мадрид Жирона

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