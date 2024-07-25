Олександр Усик підтримує збірну України на Олімпіаді-2024 у Парижі

Олександр Усик перед останнім боєм. Фото: instagram.com/usykaa

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та WBC надважкій вазі Олександр Усик покинув Україну. Боксер відвідає Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Про це повідомила компанія Усика READY TO FIGHT на своїй сторінці в Instagram.

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Наразі у світовому аматорському боксі конфлікт, оскільки колишня головна міжнародна федерація була позбавлена акредитації МОК через своє російське керівництво. З цієї причини боксу досі немає у програмі Олімпійських ігор-2028 в Лос-Анджелесі.

Бокс потрапить на ОІ-2028 у тому випадку, якщо нова міжнародна федерація World Boxing виконає всі вимоги МОК. Наразі вони мають підтримку олімпійського комітету та поступово йдуть до виконання вимог.

Усик їде на Олімпійські ігри, щоб підтримати збірну України та відстояти бокс на ОІ-2028.

"Я пригадую свою подорож туди 12 років тому, коли я прагнув золота.

Добре пам’ятаю ті емоції — змішання страху і рішучості, прагнення перемогти. Зараз я хочу підтримати членів української національної збірної, які відчувають ті ж самі емоції.

Важко прийняти, що ці Олімпійські ігри можуть стати останніми, на яких будуть змагання з боксу.

Втратити їх було б катастрофою для нашого спорту, адже саме в аматорському боксі з’являються нові таланти. Я вірю, що олімпійське золото є вершиною досягнень для будь-якого спортсмена", — написав Усик.

Український боксер також сказав, що його команда Ready To Fight і він сам присвячують свій час у Парижі пошуку шляхів допомоги аматорському боксу. Вони прагнуть зберегти олімпійський вид для майбутніх поколінь, щоб цей вид спорту був чесним, прозорим та мав справжнє олімпійське єство.

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