Цыганков этим летом уйдет из Жироны в известный топ-клуб

Цыганков уйдет из Жироны вслед за Довбиком — на украинца претендует топ-клуб
Полузащитник испанской "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков может сменить клуб во время летнего трансферного окна-2024. На игрока претендуют сразу несколько известных клубов.
"Жирона" уже установила трансферную стоимость Цыганкова, сообщает Mundo Deportivo.
Испанская "Жирона" продолжает готовиться к сезону 2024/2025, в котором команда дебютирует в Лиге чемпионов. Клуб активно работает на летнем трансферном рынке, команду "Жирону" уже пополнили несколько известных игроков. При этом каталонцы готовы продать любого своего футболиста, если получат выгодное предложение.
Цыганков может переехать в Италию
Самый результативный футболист "Жироны" Артем Довбик близок к уходу из испанского клуба, а Виктор Цыганков может вскоре последовать примеру своего партнера по сборной Украины. В услугах 26-летнего полузащитника заинтересован римский "Лацио". Интересно, что Довбик может стать игроков другого столичного итальянского клуба — "Ромы".
Испанские журналисты сообщили, что "Лацио" готов предложить за Цыганкова 15 млн евро. "Жирона" хочет получить за своего футболиста в два раза больше. Однако оба клуба готовятся к переговорам.
Сам Цыганков говорил, что хочет провести еще как минимум один сезон в "Жироне" и сыграть с командой в Лиге чемпионов. К тому же семья украинца счастлива в Каталонии и не хочет переезжать.
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