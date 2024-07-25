Цыганков этим летом уйдет из Жироны в известный топ-клуб

Виктор Цыганков в тренажерном зале. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Полузащитник испанской "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков может сменить клуб во время летнего трансферного окна-2024. На игрока претендуют сразу несколько известных клубов.

"Жирона" уже установила трансферную стоимость Цыганкова, сообщает Mundo Deportivo.

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Испанская "Жирона" продолжает готовиться к сезону 2024/2025, в котором команда дебютирует в Лиге чемпионов. Клуб активно работает на летнем трансферном рынке, команду "Жирону" уже пополнили несколько известных игроков. При этом каталонцы готовы продать любого своего футболиста, если получат выгодное предложение.

Виктор Цыганков и Роман Яремчук в сборной Украины. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Цыганков может переехать в Италию

Самый результативный футболист "Жироны" Артем Довбик близок к уходу из испанского клуба, а Виктор Цыганков может вскоре последовать примеру своего партнера по сборной Украины. В услугах 26-летнего полузащитника заинтересован римский "Лацио". Интересно, что Довбик может стать игроков другого столичного итальянского клуба — "Ромы".

Виктор Цыганков на тренировке. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Испанские журналисты сообщили, что "Лацио" готов предложить за Цыганкова 15 млн евро. "Жирона" хочет получить за своего футболиста в два раза больше. Однако оба клуба готовятся к переговорам.

Сам Цыганков говорил, что хочет провести еще как минимум один сезон в "Жироне" и сыграть с командой в Лиге чемпионов. К тому же семья украинца счастлива в Каталонии и не хочет переезжать.

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