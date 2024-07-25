Циганков цього літа піде з Жирони у відомий топклуб

Віктор Циганков у тренажерному залі. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Півзахисник іспанської "Жирони" та збірної України Віктор Циганков може змінити клуб під час літнього трансферного вікна 2024 року. На гравця претендують одразу декілька відомих клубів.

"Жирона" вже встановила трансферну вартість Циганкова, повідомляє Mundo Deportivo.

Читайте також:

Іспанська "Жирона" продовжує готуватись до сезону 2024/2025, у якому команда дебютує у Лізі чемпіонів. Клуб активно працює на літньому трансферному ринку, команду "Жирону" вже поповнили декілька відомих гравців. При цьому каталонці готові продати будь-якого свого футболіста, якщо отримають вигідну пропозицію.

Віктор Циганков та Роман Яремчук у збірній України. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Циганков може переїхати до Італії

Найрезультативніший футболіст "Жирони" Артем Довбик близький до відходу з іспанського клубу, а Віктор Циганков може незабаром наслідувати приклад свого партнера зі збірної України. У послугах 26-річного півзахисника зацікавлений римський "Лаціо". Цікаво, що Довбик може стати гравцем іншого столичного італійського клубу — "Роми".

Віктор Циганков під час тренування. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Іспанські журналісти повідомили, що "Лаціо" готовий запропонувати за Циганкова 15 млн євро. "Жирона" хоче отримати за свого футболіста вдвічі більше. Проте обидва клуби готуються до переговорів.

Сам Циганков говорив, що хоче провести ще як мінімум один сезон у "Жироні" та зіграти з командою в Лізі чемпіонів. До того ж родина українця щаслива в Каталонії й не хоче переїжджати.

Нагадаємо, Зінченко обрав новий клуб — "Арсенал" готує трансфер українця.

Довбик попрощався із "Жироною" — "Атлетіко" готується до презентації українця.

Вацко відреагував на перемогу "Динамо" над "Партизаном" — що сказав коментатор.

Бражко піде з "Динамо" до італійського гранда — коли відбудеться трансфер.

Усик поїхав до Парижа на Олімпійські ігри — українець спробує врятувати бокс.