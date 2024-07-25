Спортсменам на Олімпіаді-2024 роздадуть спеціальні засоби контрацепції

Німецька легкоатлетка Аліса Шмідт готується до Олімпіади. Фото: instagram.com/alicasmd/

Організатори Літніх олімпійських ігор у Парижі дбають про безпеку спортсменів, які боротимуться за медалі. І йдеться не лише про дії працівників правоохоронних органів.

Міжнародний олімпійський комітет забезпечить спортсменів засобами особистої контрацепції, повідомляє Bild.

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Рішення з приводу особистого життя учасників Олімпіади приймає як МОК, так і влада країни, яка приймає Ігри. У випадку Франції спортсмени можуть не сумніватися в тому, що жодних заборон на інтимні дії у них не буде.

Українська спортсменка Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou/

Як на Олімпіаді-2024 піклуються про спортсменів

Французька влада офіційно оголосила про те, що учасникам Олімпіади в Парижі нададуть 300 000 презервативів або по два на день на кожного спортсмена. На відміну від минулих Ігор, в олімпійському селі буде дозволено проводити час так, як захочуть атлети. Зокрема, кожне ліжко має витримати 250 кг — це вага двох людей.

Алісу Шмідт визнали однією з найкрасивіших спортсменок світу. Фото: instagram.com/alicasmd/

Також відомо про те, що спортсменам видадуть не лише стандартні засоби контрацепції, а й 20 000 жіночих презервативів, 10 000 латексних серветок для різних форм орального інтиму.

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