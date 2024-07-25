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Рубчинський пояснив, як збірна України виправить ситуацію на Олімпіаді після поразки Іраку

25 липня 2024 09:11
Валерій Ковалевич - Редактор
Рубчинський пояснив, чому збірна України програла Іраку на Олімпіаді
Футболіст збірної України у дебютному матчі на Олімпіаді. Фото: УАФ
Валерій Ковалевич - Редактор

Півзахисник олімпійської збірної України Валентин Рубчинський поділився думкою про перший матч своєї команди на Іграх у Парижі. Молодий футболіст став першим автором року "синьо-жовтих" в історії ОІ.

Рубчинський завершив, що збірна України винесе урок із цього матчу, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Збірна України дебютувала на Олімпійських іграх Команда Руслана Ротаня програла у Франції національній команді Іраку, яка зуміла здобути вольову перемогу над "синьо-жовтими" з рахунком 2:1.

Олімпійська збірна України
Олімпійська збірна України святкує перший гол на турнірі. Фото: УАФ

Рубчинський став автором історичного досягнення

Новачок київського "Динамо" Валентин Рубчинський був одним із найпомітніших футболістів у складі збірної України. Саме він забив перший гол в історії "синьо-жовтих" на Олімпіаді. Проте досить швидко Ірак зумів відігратись після спірного пенальті у ворота команди Ротаня.

Збірна України вела в рахунку лише чотири хвилини. Рубчинський заявив, що його команда не встигла відчути, що може перемогти. При цьому іракські футболісти грали на моральному піднесенні відколи зрівняли рахунок. У результаті вони зуміли вирвати перемогу.

"Це був неприємний розвиток подій. Суперник відчув, що може перемогти. Нам треба попрацювати над психологією. Для збірної України ще нічого не втрачено, попереду два матчі. Але більше не можна робити таких помилок", — розповів Рубчинський.

Збірна України зіграє свій наступний матч на Олімпіаді-2024 із Марокко. Матч пройде 27 липня.

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