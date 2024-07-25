Ротань: Дитячі помилки зламали матч України проти Іраку

Матч Ірак — Україна. Фото: УАФ

Збірна України U-23 з поразки стартувала на Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Команда Руслана Ротаня поступилася Іраку.

Поразку прокоментував головний тренер України, передає Суспільне Спорт.

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Ротань побачив дитячі помилки

За словами наставника команди, Україна контролювала гру, але дві-три дитячі помилки все перевернули з ніг на голову.

"Ми маємо прийняти цей результат. У нас є дві гри проти ще сильніших команд. Наступний матч — найголовніший. Маємо зараз відновитися. Проти Марокко, гадаю, маємо підійти у кращій фізичній та ментальній формі. Є такі матчі і в них, мабуть, не можна когось критикувати. Ми його самі програли через помилки", — сказав Ротань.

Говорячи про пенальті, Ротань зазначив, що це були їхні проблеми і команда не повинна опускати руки. Він розчарований тим, що після помилок гравці не повірили в себе. Тренер вважає, що вони були на голову чи навіть на дві сильніші за суперника, але власні помилки стали фатальними. Йому не сподобалося, що гравці почали нервувати, поспішати, що було зайвим, адже був час для виправлення ситуації.

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