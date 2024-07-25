Ротань: Детские ошибки сломали матч Украины против Ирака

Матч Ирак — Украина. Фото: УАФ

Сборная Украины U-23 с поражения стартовала на Олимпийских играх-2024 в Париже. Команда Руслана Ротаня уступила Ираку.

Поражение прокомментировал главный тренер Украины, передает Суспільне Спорт.

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Ротань увидел детские ошибки

По словам наставника команды, Украина контролировала игру, но две-три детских ошибки все перевернули с ног на голову.

"Мы должны принять этот результат. У нас есть две игры против еще более сильных команд. Следующий матч — самый главный. Должны сейчас восстановиться. Против Марокко, думаю, должны подойти в лучшей физической и ментальной форме. Есть такие матчи и у них, пожалуй, не можно кого-то критиковать. Мы его сами проиграли из-за ошибок", — сказал Ротань.

Говоря о пенальти, Ротань отметил, что это были их проблемы, и команда не должна опускать руки. Он разочарован тем, что после ошибок игроки не поверили в себя. Тренер считает, что они были на голову или даже на две сильнее соперника, но собственные ошибки стали роковыми. Ему не понравилось, что игроки начали нервничать, спешить, что было лишним, ведь было время для исправления ситуации.

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