Рубчинский объяснил, почему сборная Украины проиграла Ираку на Олимпиаде

Футболист сборной Украины в дебютном матче на Олимпиаде. Фото: УАФ

Полузащитник олимпийской сборной Украины Валентин Рубчинский поделился мнением о первом матче своей команды на Играх в Париже. Молодой футболист стал первым автором года "сине-желтых" в истории ОИ.

Рубчинский завершил, что сборная Украины вынесет урок из этого матча, сообщает "Суспільне Спорт".

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Сборная Украины дебютировала на Олимпийских играх. Команда Руслана Ротаня проиграла во Франции национальной команде Ирака, которая сумела одержать волевую победу над "сине-желтыми" со счетом 2:1.

Олимпийская сборная Украины празднует первый гол на турнире. Фото: УАФ

Рубчинский стал автором исторического достижения

Новичок киевского "Динамо" Валентин Рубчинский был одним из самых заметных футболистов в составе сборной Украины. Именно он забил первый гол в истории "сине-желтых" на Олимпиаде. Однако достаточно быстро Ирак сумел отыграться после спорного пенальти в ворота команды Ротаня.

Сборная Украины вела в счете всего четыре минуты. Рубчинский заявил, что его команда не успела прочувствовать, что может победить. При этом иракские футболисты играли на моральном подъеме с тех пор, как сравняли счет. В итоге они сумели вырвать победу.

"Это было неприятное развитие событий. Соперник почувствовал, что может победить. Нам надо поработать над психологией. Для сборной Украины еще ничего не потеряно, впереди два матча. Но больше нельзя совершать такие ошибки", — рассказал Рубчинский.

Сборная Украины сыграет свой следующий матч на Олимпиаде-2024 с Марокко. Матч пройдет 27 июля.

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