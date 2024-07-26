Шапаренко готовится к трансферу из Динамо в английский клуб

Николай Шапаренко на тренировке "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко стал главным кандидатом на уход из столичной команды. Руководство "бело-синих" готовится к трансферу футболиста.

Шапаренко может продолжить карьеру в команде из чемпионата Англии, сообщает Daily Star.

Читайте также:

Контракт Николая Шапаренко с "Динамо" действует до лета 2025 года. Многие эксперты утверждали, что 25-летний полузащитник является следующим кандидатом на уход из киевской команды, при этом руководство не будет удерживать футболиста. И теперь у "бело-синих" появилось выгодное предложение по трансферу хавбека.

В какой клуб перейдет Шапаренко

На протяжение последних лет регулярно появляется информация об интересе зарубежных команд к украинскому футболисту. Но теперь английские журналисты сообщили, что в услугах Шапаренко заинтересован "Ньюкасл". Главный тренер команды Эдди Хау ищет креативного футболиста с хорошим пасом на позицию в центр поля.

Николай Шапаренко во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Руководство "Ньюкасла" готово заплатить за Шапаренко 10 млн евро. "Динамо" хочет заработать на трансфере Николая больше, но пойдет на уступки, если позиция "сорок" окажется принципиальной. Также при заключении соглашения между клубами возможна выплата бонусов за успешную игру футболиста.

Летом 2024 года Шапаренко уже забивал за сборную Украины на чемпионате Европы, а также за "Динамо" в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Напомним, Цыганков уйдет из "Жироны" вслед за Довбиком — на украинца претендует топ-клуб.

Зинченко выбрал новый клуб — "Арсенал" готовит трансфер украинца.

Молодой талант "Динамо" и сборной Украины подтвердил, что его хотят купить в Англии.

Зинченко с женой вернулись в Киев — футболист открыл в Украине ресторан.

Трансферу Довбика в "Атлетико" хотят помешать два топовых клуба — они могут дать больше.