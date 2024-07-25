Молодой талант Динамо Пономаренко интересен клубам АПЛ

Украинский форвард Матвей Пономаренко. Фото: "Динамо" Киев

В "Динамо" U-19 и сборной Украины U-19 лидером является центральный нападающий Матвей Пономаренко. Этого же футболиста сватают в "Севилью" и клубы АПЛ.

Пономаренко в комментарии "Украинскому футболу" рассказал, кто на самом деле им интересовался.

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По словам Пономаренко, он из прессы узнал об интересе к нему "Севильи", "Вулверхэмптона" и "Брентфорда". Агент ему говорил совсем о другом.

Матвей отметил, что был все же интерес из Англии, но во что-то серьезное он не перерос. Называть команду футболист отказался.

Пономаренко также отметил, что ему в будущем хотелось бы играть за мадридский "Реал".

"Мой любимый клуб — это "Реал" Мадрид. Считаю, что это лучшая команда мира. Думаю, что все футболисты туда хотят попасть, потому что это очень большой клуб с большой историей", — сказал Пономаренко.

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