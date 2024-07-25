Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Молодой талант Динамо и сборной Украины подтвердил, что его хотят купить в Англии arrow

Молодой талант Динамо и сборной Украины подтвердил, что его хотят купить в Англии

25 июля 2024 14:58
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Молодой талант Динамо Пономаренко интересен клубам АПЛ
Украинский форвард Матвей Пономаренко. Фото: "Динамо" Киев
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В "Динамо" U-19 и сборной Украины U-19 лидером является центральный нападающий Матвей Пономаренко. Этого же футболиста сватают в "Севилью" и клубы АПЛ.

Пономаренко в комментарии "Украинскому футболу" рассказал, кто на самом деле им интересовался.

Читайте также:

Пономаренко интересовались в топовом чемпионате

По словам Пономаренко, он из прессы узнал об интересе к нему "Севильи", "Вулверхэмптона" и "Брентфорда". Агент ему говорил совсем о другом.

Матвей отметил, что был все же интерес из Англии, но во что-то серьезное он не перерос. Называть команду футболист отказался.

Пономаренко также отметил, что ему в будущем хотелось бы играть за мадридский "Реал".

"Мой любимый клуб — это "Реал" Мадрид. Считаю, что это лучшая команда мира. Думаю, что все футболисты туда хотят попасть, потому что это очень большой клуб с большой историей", — сказал Пономаренко.

Напомним, Цыганков уйдет из "Жироны" вслед за Довбиком — на украинца претендует топ-клуб.

Самая эротическая Олимпиада — зачем спортсменам раздают тысячи средств для интимной защиты и гигиены.

Зинченко выбрал новый клуб — "Арсенал" готовит трансфер украинца.

Вацко отреагировал на победу "Динамо" над "Партизаном" — что сказал комментатор.

Бражко уйдет из "Динамо" в итальянский гранд — когда произойдет трансфер.

Динамо Футбол трансферы Матвей Пономаренко Сборная Украины U-19

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца