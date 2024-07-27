Лунін готується перейти до клубу з англійської Прем'єр-ліги

Андрій Лунін працює на тренуванні "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Воротарська лінія в мадридському "Реалі" може сильно змінитись найближчим часом. Голкіпер збірної України Андрій Лунін отримає пропозицію перейти до англійського клубу.

Тібо Куртуа теж готується піти з "Реала", повідомляє Defensa Central.

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Мадридський "Реал" може залишитися без двох воротарів перед початком сезону 2024/2025. Один із клубів Саудівської Аравії, назву якого не називають, зробив щедру пропозицію Тібо Куртуа. Бельгійський голкіпер взяв час на роздуми. Поки що не відомо, чи погодиться він на трансфер.

Тібо Куртуа ловить м'яч. Фото: instagram.com/realmadrid/

Луніну теж запропонують перейти до іншого клубу

Одразу кілька команд претендують на українського голкіпера. Найбільшу наполегливість виявляє лондонський "Челсі", який уже готує пропозицію для "Реала" щодо Луніна. Англійський клуб теж змінює воротарську лінію та потребує досвідченого футболіста, який здатний розв'язати проблему великої кількості пропущених голів.

Андрій Лунін на базі "Реалу". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Найближчими тижнями Джордж Петрович піде з "Челсі". Передбачалося, що Роберто Санчес та Філіп Йоргенсен конкуруватимуть за право виходити на поле в основному складі, але головного тренера "синіх" Енцо Мареску такий варіант не влаштував.

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