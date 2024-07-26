Довбик залагодив деталі контракту із відомим європейським клубом

Артем Довбик у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Форвард іспанської "Жирони" та збірної України Артем Довбик не планує виступати у Ла-Лізі у новому сезоні. Футболіст уже погодив деталі особистого контракту із відомим клубом.

До кінця цього тижня може бути оголошено про трансфер Довбика, повідомив журналіст Фабриціо Романо.

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Артем Довбик готується залишити чемпіонат Іспанії з футболу, де він виграв трофей "Найкращому бомбардиру" за підсумками минулого сезону. Головним претендентом на форварда був місцевий "Атлетіко", проте українець уже домовився про трансфер з іншим клубом.

Куди перейде Довбик

Пропозиція "Атлетіко" не влаштувала "Жирону". Поки мадридський клуб готував покращені умови угоди, його випередив інший відомий клуб. Італійська "Рома" провела переговори з Артемом Довбиком та його агентом. Сторони швидко погодили умови щодо зарплати українського форварда.

Артем Довбик із донькою. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

"Рома" запропонує "Жирони" 45 млн євро за трансфер Довбика. Окрім цього, трансфер українця включає бонуси за успішний виступ Артема в Італії.

Минулого сезону команда Даніеля Де Россі посіла 6 місце у турнірній таблиці Серії А. Вона виступить у Лізі Європи у сезоні 2024/2025.

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