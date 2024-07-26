Довбик залагодив деталі контракту із відомим європейським клубом

Довбик за крок від трансферу — який клуб обрав форвард
Форвард іспанської "Жирони" та збірної України Артем Довбик не планує виступати у Ла-Лізі у новому сезоні. Футболіст уже погодив деталі особистого контракту із відомим клубом.
До кінця цього тижня може бути оголошено про трансфер Довбика, повідомив журналіст Фабриціо Романо.
Артем Довбик готується залишити чемпіонат Іспанії з футболу, де він виграв трофей "Найкращому бомбардиру" за підсумками минулого сезону. Головним претендентом на форварда був місцевий "Атлетіко", проте українець уже домовився про трансфер з іншим клубом.
Куди перейде Довбик
Пропозиція "Атлетіко" не влаштувала "Жирону". Поки мадридський клуб готував покращені умови угоди, його випередив інший відомий клуб. Італійська "Рома" провела переговори з Артемом Довбиком та його агентом. Сторони швидко погодили умови щодо зарплати українського форварда.
"Рома" запропонує "Жирони" 45 млн євро за трансфер Довбика. Окрім цього, трансфер українця включає бонуси за успішний виступ Артема в Італії.
Минулого сезону команда Даніеля Де Россі посіла 6 місце у турнірній таблиці Серії А. Вона виступить у Лізі Європи у сезоні 2024/2025.
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