У Наполі зробили заяву щодо трансферу Миколенка

Віталій Миколенко на Євро-2024. Фото: instagram.com/uafukraine/

Захисник англійського "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко може розпочати новий сезон в італійській Серії А. У послугах футболіста зацікавлений місцевий "Наполі".

Керівництво італійського клубу на своїй сторінці в соцмережі "X" прокоментувало чутки про трансфер Миколенка.

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Італійські журналісти ще два тижні тому повідомили, що "Наполі" цікавиться Віталієм Миколенком. Згідно з інформацією прес, "партенопейці" готові заплатити за українського захисника 20 млн євро, проте "Евертон" не влаштовує ця пропозиція.

Віталій Миколенко перед матчем. Фото: instagram.com/uafukraine/

Реакція "Наполі" на інформацію про Миколенка

В італійський клуб сватають не лише гравця збірної України, а й Маріо Ермосо, котрий влітку став вільним агентом. Однак далі чуток справа не просунулась. Проте у "Наполі" вирішили прокоментувати інформацію про трансфер лівого захисника.

В італійському клубі заявили, що тренерський штаб Антоніо Конте задоволений гравцями, які виступають на цій позиції. Це Рафа Марін та Алессандро Буонджорно. У "Наполі" вважають Миколенка та Ермосо талановитими футболістами, але вони не входять до трансферних планів Конте.

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