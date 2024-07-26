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Миколенко в Наполі — італійський клуб зробив заяву з приводу трансферу

26 липня 2024 11:33
Валерій Ковалевич - Редактор
У Наполі зробили заяву щодо трансферу Миколенка
Віталій Миколенко на Євро-2024. Фото: instagram.com/uafukraine/
Валерій Ковалевич - Редактор

Захисник англійського "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко може розпочати новий сезон в італійській Серії А. У послугах футболіста зацікавлений місцевий "Наполі".

Керівництво італійського клубу на своїй сторінці в соцмережі "X" прокоментувало чутки про трансфер Миколенка.

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Італійські журналісти ще два тижні тому повідомили, що "Наполі" цікавиться Віталієм Миколенком. Згідно з інформацією прес, "партенопейці" готові заплатити за українського захисника 20 млн євро, проте "Евертон" не влаштовує ця пропозиція.

Віталій Миколенко
Віталій Миколенко перед матчем. Фото: instagram.com/uafukraine/

Реакція "Наполі" на інформацію про Миколенка

В італійський клуб сватають не лише гравця збірної України, а й Маріо Ермосо, котрий влітку став вільним агентом. Однак далі чуток справа не просунулась. Проте у "Наполі" вирішили прокоментувати інформацію про трансфер лівого захисника.

В італійському клубі заявили, що тренерський штаб Антоніо Конте задоволений гравцями, які виступають на цій позиції. Це Рафа Марін та Алессандро Буонджорно. У "Наполі" вважають Миколенка та Ермосо талановитими футболістами, але вони не входять до трансферних планів Конте.

Нагадаємо, Циганков піде з "Жирони" слідом за Довбиком — на українця претендує топклуб.

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Трансферу Довбика в "Атлетіко" хочуть завадити два топові клуби — вони можуть дати більше. 

спорт футбол Евертон Футбол трансфери Віталій Миколенко Наполі

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