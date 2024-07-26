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Миколенко в Наполи — итальянский клуб сделал заявление по поводу трансфера

26 июля 2024 11:33
Валерий Ковалевич - Редактор
В Наполи сделали заявление по поводу трансфера Миколенко
Виталий Миколенко на Евро-2024. Фото: instagram.com/uafukraine/
Валерий Ковалевич - Редактор

Защитник английского "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко может начать новый сезон в итальянской Серии А. В услугах футболиста заинтересован местный "Наполи". 

Руководство итальянского клуба на своей странице в соцсети "X" прокомментировало слухи о трансфере Миколенко. 

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Итальянские журналисты еще две недели назад сообщили о том, что "Наполи" интересуется Виталием Миколенко. Согласно информации пресс, "партенопейцы" готовы заплатить за украинского защитника 20 млн евро, однако "Эвертон" не устраивает это предложение. 

Виталий Миколенко
Виталий Миколенко перед матчем. Фото: instagram.com/uafukraine/

Реакция "Наполи" на информацию о Миколенко 

В итальянский клуб сватают не только игрока сборной Украины, но и Марио Эрмосо, который летом стал свободным агентом. Однако дальше слухов дело не продвинулось. Тем не менее в "Наполи" решили прокомментировать информацию о трансфере левого защитника. 

В итальянском клубе заявили, что тренерский штаб Антонио Конте доволен игроками, которые выступают на этой позиции. Это Рафа Марин и Алессандро Буонджорно. В "Наполи" считают Миколенко и Эрмосо хорошими футболистами, но они не входят в трансферные планы Конте. 

Напомним, Шапаренко готовится к трансферу из "Динамо" — клуб получил предложение по игроку.

Цыганков уйдет из "Жироны" вслед за Довбиком — на украинца претендует топ-клуб.

Зинченко выбрал новый клуб — "Арсенал" готовит трансфер украинца.

Зинченко с женой вернулись в Киев — футболист открыл в Украине ресторан. 

Трансферу Довбика в "Атлетико" хотят помешать два топовых клуба — они могут дать больше.

спорт футбол Эвертон Футбол трансферы Виталий Миколенко Наполи

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