В Наполи сделали заявление по поводу трансфера Миколенко

Виталий Миколенко на Евро-2024. Фото: instagram.com/uafukraine/

Защитник английского "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко может начать новый сезон в итальянской Серии А. В услугах футболиста заинтересован местный "Наполи".

Руководство итальянского клуба на своей странице в соцсети "X" прокомментировало слухи о трансфере Миколенко.

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Итальянские журналисты еще две недели назад сообщили о том, что "Наполи" интересуется Виталием Миколенко. Согласно информации пресс, "партенопейцы" готовы заплатить за украинского защитника 20 млн евро, однако "Эвертон" не устраивает это предложение.

Виталий Миколенко перед матчем. Фото: instagram.com/uafukraine/

Реакция "Наполи" на информацию о Миколенко

В итальянский клуб сватают не только игрока сборной Украины, но и Марио Эрмосо, который летом стал свободным агентом. Однако дальше слухов дело не продвинулось. Тем не менее в "Наполи" решили прокомментировать информацию о трансфере левого защитника.

В итальянском клубе заявили, что тренерский штаб Антонио Конте доволен игроками, которые выступают на этой позиции. Это Рафа Марин и Алессандро Буонджорно. В "Наполи" считают Миколенко и Эрмосо хорошими футболистами, но они не входят в трансферные планы Конте.

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