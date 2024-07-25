Трансфер Довбика в Атлетико під загрозою через Рому та Вест Гем

Артем Довбик. Фото: "Жирона"

Здавалося, що трансфер українського форварда Артема Довбика до мадридського "Атлетико" вже здійснено. Однак два відомі клуби вирішили йому завадити.

За інформацією Маттео Моретто, українець може перебратися до чемпіонату Італії чи Англії.

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За інформацією джерела, трансферу Довбика до "Атлетико" завадили останні переговори з агентом українця щодо умов особистого контракту.

Ситуацією скористалися римська "Рома" та лондонський "Вест Гем", які готові зробити кращу пропозицію.

Найближчим часом агенти українця зустрінуться та вислухають пропозицію "Роми".

Довбик також провів телефонну розмову з головним тренером та легендою "Роми" Даніелем Де Россі. Про деталі розмови не повідомляється.

Минулого сезону Довбик у 39 матчах за "Жирону" забив 24 голи і зробив десять асистів. Українець виграв титул найкращого бомбардира чемпіонату Іспанії.

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