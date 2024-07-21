Украина U-19 победила Италию U-19 и вышла в полуфинал чемпионата Европы

Украина U-19 победила Италию Фото: УАФ

В Северной Ирландии прошел последний тур группового этапа на чемпионате Европы U-19. Сборная Украины сыграла против команды Италии.

Украина вырвала победу со счетом 3:2, сообщил портал Новини.LIVE.

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Сборная Украины, которой нужна была лишь победа, открыла счет на 8-й минуте. После передачи Гусева Синчук перебросил голкипера.

После пропущенного мяча Италия взяла игру под свой контроли и сравняла счет на 34-й минуте. Ди Маджо набросил со стандарта на правый фланг штрафной площадки, где де Эбоне пробил в ближний угол ворот.

В начале второго тайма Италия вышла вперед. Романо издали пробил под ближнюю стойку ворот.

Момент с пропущенным голом был неприятным, но Украина сравняла счет черед две минуты. Михавко перехватил мяч на левом фланге атаки, сыграл в центр штрафной площадки на Пономаренко, который затем пяткой сбросил на Кревсуна и тот "расстрелял" ворота.

На 72-й минуте Италия заработала пенальти в свои ворота и осталась в меньшинстве. Коррали сбил в своей штрафной Маткевича и получил вторую желтую карточку.

Из 11-метров Пономаренко не промахнулся — 3:2.

В концовке матча Италия вдесятером устроила навалу на ворота Украины, но команда Дмитрия Михайленко выстояла.

Победа вывела Украину в полуфинал турнира со второго места, а Италия вышла с первого.

Украина — Италия — 3:2

Голы: Синчук, 8, Кревсун, 54, Пономаренко (п.), 75 — Эбоне, 34, Романо, 52

Украина U-19: Крапивцов — Гусев, Мельниченко, Ермачков, Михавко — Ващенко (Обина, 89) — Синчук (Тутеров, 89), Кревсун, Гаджиев (Цуканов, 90+2), Маткевич — Пономаренко.

Италия U-19: Магро — Маньи, Корради, Киародия (Мане, 64), Паньюкко — Романо, Гардер (Липарди, 69), Ди Маджо (Маннини, 46) — Ангеле (Пафунди, 69) — Эбоне, Сиа (Бартезаги, 77).

Предупреждения: Ващенко, Пономаренко, Михавко, Маткевич — Корради

На 90+1-й минуте был удален Кристиан Корради (Италия U-19) (второе предупреждение).

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