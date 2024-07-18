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Украина на Евро-2024 не смогла победить во втором матче подряд — видео

18 июля 2024 20:51
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Украина U-19 сыграла вничью с Норвегией на чемпионате Европы
Матч Украина U-19 — Норвегия U-19. Фото: УАФ
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В Северной Ирландии на чемпионате Европы до 19 лет прошел второй тур группового этапа. Сборная Украины сыграла против Норвегии

По итогам матча команды победителя не определили, сообщил портал Новини.LIVE.

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Сборная Украины играла в более сильном составе, чем в матче против Северной Ирландии, поскольку после дисквалификации вернулись лидеры команды Кревсун и Пономаренко.

Украина во втором матче подряд выглядела плохо в первом тайме. Тот же Килен дважды пробивал в стойку ворот. В атаке команда тоже ничего не могла сотворить.

Во втором тайме Украине также удалось не проиграть. При этом моменты сине-желтых в атаке были далеки от забитого мяча.

В последнем туре Украина сыграет с сильнейшей командой группы — сборной Италии. Пока существует большая вероятность, что в этой игре их устроит только победа.

Норвегия U-19 — Украина U-19 — 0:0

Норвегия U-19: Берсгейм — Лофтеснес-Бьюне, Гарам, Гольтен, Андресен — Гелланн — Килен, Гернес (Браут, 68), Гранос, Эустбе (Банг-Киттильсен, 68) — Фарос (Гонстад, 68).

Украина U-19: Крапивцов — Гусев, Мельниченко, Михавко, Огарков (Ермачков, 21) — Ващенко — Тутеров (Шевченко, 62), Гаджиев, Кревсун, Маткевич — Пономаренко (Богданов, 62).

Предупреждения: Гарам, Гольтен, Андерсен — Пономаренко, Ващенко, Маткевич, Гаджиев

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