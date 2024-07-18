Украина U-19 сыграла вничью с Норвегией на чемпионате Европы

Украина на Евро-2024 не смогла победить во втором матче подряд — видео
В Северной Ирландии на чемпионате Европы до 19 лет прошел второй тур группового этапа. Сборная Украины сыграла против Норвегии
По итогам матча команды победителя не определили, сообщил портал Новини.LIVE.
Украина снова потеряла очки
Сборная Украины играла в более сильном составе, чем в матче против Северной Ирландии, поскольку после дисквалификации вернулись лидеры команды Кревсун и Пономаренко.
Украина во втором матче подряд выглядела плохо в первом тайме. Тот же Килен дважды пробивал в стойку ворот. В атаке команда тоже ничего не могла сотворить.
Во втором тайме Украине также удалось не проиграть. При этом моменты сине-желтых в атаке были далеки от забитого мяча.
В последнем туре Украина сыграет с сильнейшей командой группы — сборной Италии. Пока существует большая вероятность, что в этой игре их устроит только победа.
Норвегия U-19 — Украина U-19 — 0:0
Норвегия U-19: Берсгейм — Лофтеснес-Бьюне, Гарам, Гольтен, Андресен — Гелланн — Килен, Гернес (Браут, 68), Гранос, Эустбе (Банг-Киттильсен, 68) — Фарос (Гонстад, 68).
Украина U-19: Крапивцов — Гусев, Мельниченко, Михавко, Огарков (Ермачков, 21) — Ващенко — Тутеров (Шевченко, 62), Гаджиев, Кревсун, Маткевич — Пономаренко (Богданов, 62).
Предупреждения: Гарам, Гольтен, Андерсен — Пономаренко, Ващенко, Маткевич, Гаджиев
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