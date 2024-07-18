Україна U-19 зіграла внічию з Норвегією на чемпіонаті Європи

Матч Україна U-19 — Норвегія U-19. Фото: УАФ

У Північній Ірландії на чемпіонаті Європи до 19 років пройшов другий тур групового етапу. Збірна України зіграла проти Норвегії.

За підсумками матча команди переможця не виявили, повідомив портал Новини.LIVE.

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Збірна України грала в сильнішому складі ніж в матчі проти Північної Ірландії, оскільки після дискваліфікацій повернулись лідери команди Кревсун на Пономаренко.

Україна в другому матчі підряд мала поганий вигляд в першому таймі. Той же Кілен двічі пробивав у стійку воріт. В атаці команда теж нічого не могла створити.

У другому таймі Україні теж пощастило не програти. Натомість моменти синьо-жовтих в атаці були далекі від забитого м’яча.

В останньому турі Україна зіграє з найсильнішою командою групи — збірною Італії. Наразі існує велика ймовірність, що в цій грі влаштує лише перемога.

Норвегія U-19 — Україна U-19 0:0

Норвегія U-19: Берсгейм — Лофтеснес-Б’юне, Гарам, Гольтен, Андресен — Гелланн — Кілен, Гернес (Браут, 68), Гранос, Еустбе (Банг-Кіттільсен, 68) — Фарос (Гонстад, 68).

Україна U-19: Крапивцов — Гусєв, Мельниченко, Михавко, Огарков (Єрмачков, 21) — Ващенко — Тутєров (Шевченко, 62), Гаджиєв, Кревсун, Маткевич — Пономаренко (Богданов, 62).

Попередження: Гарам, Гольтен, Андерсен — Пономаренко, Ващенко, Маткевич, Гаджиєв

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