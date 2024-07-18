Україна U-19 зіграла внічию з Норвегією на чемпіонаті Європи

Україна на Євро-2024 не змогла перемогти у другому матчі поспіль — відео
У Північній Ірландії на чемпіонаті Європи до 19 років пройшов другий тур групового етапу. Збірна України зіграла проти Норвегії.
За підсумками матча команди переможця не виявили, повідомив портал Новини.LIVE.
Україна знову втратила очки
Збірна України грала в сильнішому складі ніж в матчі проти Північної Ірландії, оскільки після дискваліфікацій повернулись лідери команди Кревсун на Пономаренко.
Україна в другому матчі підряд мала поганий вигляд в першому таймі. Той же Кілен двічі пробивав у стійку воріт. В атаці команда теж нічого не могла створити.
У другому таймі Україні теж пощастило не програти. Натомість моменти синьо-жовтих в атаці були далекі від забитого м’яча.
В останньому турі Україна зіграє з найсильнішою командою групи — збірною Італії. Наразі існує велика ймовірність, що в цій грі влаштує лише перемога.
Норвегія U-19 — Україна U-19 0:0
Норвегія U-19: Берсгейм — Лофтеснес-Б’юне, Гарам, Гольтен, Андресен — Гелланн — Кілен, Гернес (Браут, 68), Гранос, Еустбе (Банг-Кіттільсен, 68) — Фарос (Гонстад, 68).
Україна U-19: Крапивцов — Гусєв, Мельниченко, Михавко, Огарков (Єрмачков, 21) — Ващенко — Тутєров (Шевченко, 62), Гаджиєв, Кревсун, Маткевич — Пономаренко (Богданов, 62).
Попередження: Гарам, Гольтен, Андерсен — Пономаренко, Ващенко, Маткевич, Гаджиєв
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