Україна U-19 зіграла внічию з Північною Ірландією на Євро-2024

Збірна України U-19. Фото: УАФ

У Північній Ірландії стартував чемпіонат Європи-2024 U-19. У другому матчі турніру Україна зіграла проти господарів турніру.

Збірній України не вдалося перемогти найслабшу команду у групі, повідомив портал Новини.LIVE.

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Віктор Цуканов у матчі із Північною Ірландією. Фото: УАФ

Україна втратила очки

Юніорська збірна України підійшла до матчу у поганому стані. Команда була не зіграна та не показала хорошого футболу.

Оскільки Україна грала першим номером, то були проблеми у створенні комбінацій в середині поля та в створенні гольових атак.

У другому таймі допомогли заміни, особливо вихід на поле Тутерова. Однак головний тренер України Дмитро Михайленко не поспішав з іншими змінами на полі, і тому Північна Ірландія відстояла добрий для себе результат.

У другому турі Україна зіграє з Норвегією, а Ірландія — з Італією.

Північна Ірландія U-19 — Україна U-19 — 0:0

Північна Ірландія U-19: Чарльз — Бріггс, Маккалліон (Гудман, 46), Леннон — Барр, Трікетт (Д. Догерті, 64), Макклюр, Томпсон (Гамільтон, 90+2) — Моррісон (Е. Догерті, 76), Грем (Еванс, 63), Гленфельд.

Україна U-19: Крапівцов — Гусєв, Мельниченко, Михавко, Огарков (Дрозд, 87) — Ващенко (Обінайя, 87) — Сінчук, Гаджієв, Цуканов, Маткевич (Шевченко, 87) — Богданов (Тутерів, 72).

Попередження: Маккалліон, Трікетт, Макклюр

Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко. Фото: УАФ

Коментар Михайленка після матчу

За словами головного тренера України U-19, команда заслужила більше ніж одне очко. До того ж він зазначив, що через поспіх і проблеми з прийняттям рішень були проблеми у штрафному майданчику суперника. Часто промахувалися по воротах та у багатьох моментах добре зіграв воротар Північної Ірландії.

"Щодо гри, то ми повністю її контролювали, створювали моменти, домінували, але, на жаль, не забили і маємо такий результат.

Північна Ірландія — це команда, яка покладається на свої фізичні якості, на боротьбу, довгі передачі. Може, вони не так якісно працюють із м'ячем, але проти них важко грати. Плюс штучне поле, до якого треба звикнути.

Ми намагалися вирвати перемогу, навіть ціною травм, ушкоджень давили до кінця. Ми зробили заміни, освіжили гру, стали активнішими попереду у другому таймі", — сказав Михайленко, слова якого навела УАФ.

Також тренер зазначив, що на результат вплинула відсутність дискваліфікованих за перебір жовтих карток лідерів команди Матвія Пономаренка, який є найкращим бомбардиром команди, та лідера середини поля Данила Кревсуна.

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