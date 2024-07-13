Крістіан Шевченко зіграє за збірну України на Євро-2024 під номером батька

Син Шевченка отримав у збірній номер батька — фото
У Північній Ірландії 15 липня стартує чемпіонат Європи-2024 U-19. На ньому зіграє збірна України.
У юнацьку команду було викликано сина голови УАФ Андрія Шевченка Крістіана, передає портал Новини.LIVE.
Крістіан успадкував номер батька
Перед турніром Крістіан Шевченко отримав футболку із сьомим номером. Цей же номер на футболці носив його батько під час виступів у збірній України, "Мілані", "Челсі" та "Динамо".
Збірна України розпочне турнір 15 липня матчем із Північною Ірландією. Підопічні Дмитра Михайленка 18 липня зіграють із Норвегією, а 21-го з Італією.
Зазначимо, що Крістіан отримав український паспорт та виклик до молодіжної збірної у 2024 році після того, як його батько очолив УАФ.
Склад збірної України:
Воротарі: Маркіан Бакус ("Рух" Львів), В'ячеслав Суркіс ("Динамо" Київ), Владислав Крапівцов ("Дніпро-1" Дніпро).
Захисники: Тарас Михавко, Назар Балаба, Олексій Гусєв (усі - "Динамо" Київ), Микола Огарков, Антон Дрозд (обидва - "Шахтар" Донецьк), Максим Мельниченко ("Дніпро-1" Дніпро), Кирило Дегтяр ("Металіст" Харків).
Півзахисники: Віктор Цуканов ("Шахтар" Донецьк), Данило Ващенко ("Олександрія"), Андрій Маткевич ("Динамо" Київ), Самуель Обінайя ("Металіст 1925" Харків), Рамік Гаджієв ("Дніпро-1" Дніпро), Геннадій Сінчук ("Металіст" Харків), Олександр Фетько ("Карпати" Львів), Данил Кревсун ("Боруссія" Д, Німеччина), Максим Деркач (РФШ, Латвія), Тимур Тютеров ("Сандерленд", Англія), Крістіан Шевченко ("Уотфорд", Англія).
Нападники: Матвій Пономаренко ("Динамо" Київ), Дмитро Богданов ("Динамо" Д, Німеччина).
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