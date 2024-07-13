Крістіан Шевченко зіграє за збірну України на Євро-2024 під номером батька

Андрій та Крістіан Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

У Північній Ірландії 15 липня стартує чемпіонат Європи-2024 U-19. На ньому зіграє збірна України.

У юнацьку команду було викликано сина голови УАФ Андрія Шевченка Крістіана, передає портал Новини.LIVE.

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Перед турніром Крістіан Шевченко отримав футболку із сьомим номером. Цей же номер на футболці носив його батько під час виступів у збірній України, "Мілані", "Челсі" та "Динамо".

Крістіан Шевченко. Фото: УАФ

Збірна України розпочне турнір 15 липня матчем із Північною Ірландією. Підопічні Дмитра Михайленка 18 липня зіграють із Норвегією, а 21-го з Італією.

Зазначимо, що Крістіан отримав український паспорт та виклик до молодіжної збірної у 2024 році після того, як його батько очолив УАФ.

Склад збірної України:

Воротарі: Маркіан Бакус ("Рух" Львів), В'ячеслав Суркіс ("Динамо" Київ), Владислав Крапівцов ("Дніпро-1" Дніпро).

Захисники: Тарас Михавко, Назар Балаба, Олексій Гусєв (усі - "Динамо" Київ), Микола Огарков, Антон Дрозд (обидва - "Шахтар" Донецьк), Максим Мельниченко ("Дніпро-1" Дніпро), Кирило Дегтяр ("Металіст" Харків).

Півзахисники: Віктор Цуканов ("Шахтар" Донецьк), Данило Ващенко ("Олександрія"), Андрій Маткевич ("Динамо" Київ), Самуель Обінайя ("Металіст 1925" Харків), Рамік Гаджієв ("Дніпро-1" Дніпро), Геннадій Сінчук ("Металіст" Харків), Олександр Фетько ("Карпати" Львів), Данил Кревсун ("Боруссія" Д, Німеччина), Максим Деркач (РФШ, Латвія), Тимур Тютеров ("Сандерленд", Англія), Крістіан Шевченко ("Уотфорд", Англія).

Нападники: Матвій Пономаренко ("Динамо" Київ), Дмитро Богданов ("Динамо" Д, Німеччина).

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