Кристиан Шевченко сыграет за сборную Украины на Евро-2024 с номером отца

Андрей и Кристиан Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

В Северной Ирландии 15 июля стартует чемпионат Европы-2024 U-19. На нем сыграет сборная Украины.

В юношескую команду был вызван сын главы УАФ Андрея Шевченко Кристиан, передает портал Новини.LIVE.

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Перед турниром Кристиан Шевченко получил футболку с седьмым номером. Этот же номер на футболке носил его отец во время выступлений в сборной Украины, "Милане", "Челси" и "Динамо".

Кристиан Шевченко. Фото: УАФ

Сборная Украины начнет турнир 15 июля матчем с Северной Ирландией. Подопечные Дмитрия Михайленко 18 июля сыграют с Норвегией, а 21-го с Италией.

Отметим, что Кристиан получил украинский паспорт и вызов в молодежную сборную в 2024 году после того, как его отец возглавил УАФ.

Состав сборной Украины:

Вратари: Маркиан Бакус ("Рух" Львов), Вячеслав Суркис ("Динамо" Киев), Владислав Крапивцов ("Днепр-1" Днепр).

Защитники: Тарас Михавко, Назар Балаба, Алексей Гусев (все — "Динамо" Киев), Николай Огарков, Антон Дрозд (оба — "Шахтер" Донецк), Максим Мельниченко ("Днепр-1" Днепр), Кирилл Дегтярь ("Металлист" Харьков).

Полузащитники: Виктор Цуканов ("Шахтер" Донецк), Даниил Ващенко ("Александрия"), Андрей Маткевич ("Динамо" Киев), Самуэль Обинайя ("Металлист 1925" Харьков), Рамик Гаджиев ("Днепр-1" Днепр), Геннадий Синчук ("Металлист" Харьков), Александр Фетько ("Карпаты" Львов), Данил Кревсун ("Боруссия" Д, Германия), Максим Деркач (РФШ, Латвия), Тимур Тютеров ("Сандерленд", Англия), Кристиан Шевченко ("Уотфорд", Англия).

Нападающие: Матвей Пономаренко ("Динамо" Киев), Дмитрий Богданов ("Динамо" Д, Германия).

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