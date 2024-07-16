Украина U-19 сыграла вничью с Северной Ирландией на Евро-2024

Сборная Украины U-19. Фото: УАФ

В Северной Ирландии стартовал чемпионат Европы-2024 U-19. Во втором матче турнира Украина сыграла против хозяев турнира.

Сборной Украины не удалось победить самую слабую команду в группе, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Виктор Цуканов в матче с Северной Ирландией. Фото: УАФ

Украина потеряла очки

Юниорская сборная Украины подошла к матчу в плохом состоянии. Команда была не сыграна и не показала хороший футбол.

Поскольку Украина играла первым номером, то были проблемы в созидании на поле и в создании голевых атак.

Во втором тайме помогли замены, особенно, выход на поле Тутерова. Однако главный тренер Украины Дмитрий Михайленко не спешил с другими изменениями на поле и поэтому Северная Ирландия отстояла хороший для себя результат.

Во втором туре Украина сыграет с Норвегией, а Ирландия с Италией.

Северная Ирландия U-19 — Украина U-19 — 0:0

Северная Ирландия U-19: Чарльз — Бриггс, Маккаллион (Гудман, 46), Леннон — Барр, Трикетт (Д. Догерти, 64), Макклюр, Томпсон (Гамильтон, 90+2) — Моррисон (Э. Догерти, 76), Грэм (Эванс, 63), Гленфельд.

Украина U-19: Крапивцов — Гусев, Мельниченко, Михавко, Огарков (Дрозд, 87) — Ващенко (Обинайя, 87) — Синчук, Гаджиев, Цуканов, Маткевич (Шевченко, 87) — Богданов (Тутеров, 72).

Предупреждения: Маккаллион, Трикетт, Макклюр

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко. Фото: УАФ

Комментарий Михайленко после матча

По словам главного тренера Украины U-19, команда заслужила на большее чем одно очко. К тому же от отметил, что из-за спешки и проблем с принятием решений были проблемы в штрафной соперника. Часто промахивались по воротам и во многих моментах хорошо сыграл вратарь Северной Ирландии.

"Что касается игры, то мы полностью ее контролировали, создавали моменты, доминировали, но, к сожалению, не забили и имеем такой результат.

Северная Ирландия — это команда, которая полагается на свои физические качества, на борьбу, на длинные передачи. Может, они не так качественно работают с мячом, но против них трудно играть. Плюс искусственное поле, к которому нужно привыкнуть.

Мы пытались вырвать победу, даже ценой травм, повреждений, давили до конца. Мы сделали замены, освежили игру, стали более активными впереди во втором тайме", — сказал Михайленко, слова которого привела УАФ.

Также тренер отметил, что на результат повлияло отсутствие дисквалифицированных за перебор желтых карточек лидеров команды Матвея Пономаренко, который является лучшим бомбардиром команды, и лидера середины поля Данилы Кревсуна.

Напомним, "Динамо" получит предложение по одной из своих звезд — игроком интересуется немецкий клуб.

Ребров может уйти из сборной Украины из-за предложения по работе от известного клуба.

Воспитанник "Динамо" отказался от перехода в "Шахтер" и выбрал другой клуб.

В "Днепр-1" назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба.

Лунин отказался от выгодного предложения — голкипер выбрал клуб, в котором будет играть.