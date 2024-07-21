Україна U-19 перемогла Італію U-19 та вийшла до півфіналу чемпіонату Європи

Україна U-19 перемогла Італію Фото: УАФ

У Північній Ірландії відбувся останній тур групового етапу на чемпіонаті Європи U-19. Збірна України зіграла проти команди Італії

Україна вирвала перемогу з рахунком 3:2, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Матч Україна U-19 — Італія U-19

Збірна України, якій була потрібна лише перемога, відкрила рахунок на 8-й хвилині. Після передачі Гусєва Сінчук перекинув голкіпера.

Після пропущеного м'яча Італія взяла гру під свій контроль та зрівняла рахунок на 34-й хвилині. Ді Маджо накинув зі стандарту на правий фланг штрафного майданчика, де Де Ебоне пробив у ближній кут воріт.

На початку другого тайму Італія вийшла вперед. Романо здалеку пробив під ближню стійку воріт.

Момент із пропущеним голом був неприємним, але Україна зрівняла рахунок за дві хвилини. Михавко перехопив м'яч на лівому фланзі атаки, зіграв у центр штрафного майданчика на Пономаренка, який потім п'ятою скинув на Кревсуна і "розстріляв" ворота.

На 72-й хвилині Італія заробила пенальті у свої ворота та залишилася у меншості. Корралі збив у своєму штрафному майданчику Маткевича і отримав другу жовту картку.

З 11-метрів Пономаренко не схибив — 3:2.

Наприкінці матчу Італія вдесятьох влаштувала навалу на ворота України, але команда Дмитра Михайленка вистояла.

Перемога вивела Україну до півфіналу турніру із другого місця, а Італія вийшла з першого.

Україна — Італія — 3:2

Голи: Сінчук, 8, Кревсун, 54, Пономаренко (п.), 75 — Ебоне, 34, Романо, 52

Україна U-19: Крапівцов — Гусєв, Мельниченко, Єрмачков, Міхавко — Ващенко (Обіна, 89) — Синчук (Тутерів, 89), Кревсун, Гаджієв (Цуканов, 90+2), Маткевич — Пономаренко.

Італія U-19: Магро — Маньї, Корраді, Кіародія (Мане, 64), Паньюкко — Романо, Гардер (Ліпарді, 69), Ді Маджо (Маніні, 46) — Ангеле (Пафунді, 69) — Ебоне, Сіа (Бартезагі, 77).

Попередження: Ващенко, Пономаренко, Михавко, Маткевич — Корраді

На 90+1-й хвилині був вилучений Крістіан Корраді (Італія U-19) (друге попередження).

Нагадаємо, Забарний готується до трансферу — "Борнмут" погодив перехід українця.

Трубін більше не зіграє за "Бенфіку" — українець готується до трансферу.

"Жирона" хоче запросити українського гравця "Динамо" — про кого йдеться.

Яремчук залишиться в Іспанії, але не у "Валенсії" — розпочалися переговори з відомим клубом.

Українського коментатора хочуть надовго усунути від роботи — що відомо.