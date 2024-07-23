Динамо розгромило Партизан з розгромним рахунком у Лізі чемпіонів

Матч "Динамо" — "Партизан". Фото: скриншот

У польському Любліні відбувся перший матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Київське "Динамо" зіграло з "Партизаном" із Белграда.

"Динамо" вдалося розгромити суперника з рахунком 6:2, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч "Динамо" — "Партизан"

Гравці "Динамо" розпочали матч активніше за суперника, який відповідав фолами. При цьому, варто було сербам перейти половину поля, як їм вдалося відкрити рахунок. Помилка Караваєва призвела до фолу в своєму штрафному майданчику. Порушення правил побачили лише на ВАР. Пенальті впевнено реалізував Сальданья.

Після пропущеного голу "Динамо" намагалося пробитися через тісний захист суперника. Це все ж таки вдалося зробити наприкінці першого тайму. На 40-й хвилині Кабаєв з лівого флангу штрафного майданчика віддав пас на Шапаренка, який потужним ударом відправив м'яч у верхній ближній кут воріт.

На 42-й хвилині кияни подвоїли рахунок. Після рикошету Бражко з-за меж штрафного майданчика потужно пробив у дальній кут воріт.

На першій доданій хвилині Караваєв реабілітувався за пропущений гол. Олександр підібрав м'яч на правому фланзі штрафного майданчика і з рикошетом пробив у дальній кут воріт, встановивши рахунок 3:1.

Другий тайм "Динамо" почало зі швидкого голу. Бражко віддав у центральне коло на Кабаєва, який пробіг в сторону штрафного майданчика і пробив точно у лівий кут воріт.

"Динамо" контролювало гру, але "Партизану" вдалося знову забити. Після подачі з правого флангу на дальню штангу Ібрагім скинув на лінію воріт, де Сальданья протиснув Дячука та м’яч — 4:2.

Незадовго до кінця матчу серби жорстко сфолили на Бражку за 30 метрів до воріт. Володимир пробив зі штрафного під поперечину. Воротар дістав м’яч, але відбив на Волошина, який зробив пас на Попова і той забив з кількох метрів.

На другій доданій хвилині Волошин віддав другий асист. Назар на правому фланзі віддав на Піхальонка, який покотив м’яч у дальній кут воріт — 6:2.

"Динамо" — Партизан 6:2

Голи: Шапаренко, 40, Бражко, 42, Караваєв, 45+1, Кабаєв, 55, Попов, 83, Піхальонок, 90+2 — Сальданья, 22, 66

"Динамо": Бущан — Караваєв, Дячук, Попов, Вівчаренко — Буяльський (Піхальонок, 46), Бражко (Андрієвський, 86), Шапаренко (Лонвейк, 87) — Ярмоленко (Волошин, 69), Ванат, Кабаєв (Малиш, 46).

"Партизан": А. Йованович — де Медіна (Філіпович, 60), Маркович, Муякич, Антич — Арріага, Го (Щекич, 46), Захід (Натхо, 59) — Ксандер (Ібрагім, 60), Сальданья, Калулу (Тріфунович, 77).

Попередження: Бражко — Сальданья, де Медіна, Арріага

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