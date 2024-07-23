Шовковський поділився думкою про скандал перед матчем Динамо з Партизаном

Шовковський прокоментував скандал із Партизаном перед єврокубковим матчем
Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський оцінив готовність своєї команди до першого єврокубкового поєдинку з "Партизаном". Молодий наставник пояснив, як ставиться до недавнього скандалу з уболівальниками.
Шовковський підтвердив, що "Динамо" спеціально не робило жодних заяв про цей інцидент, повідомляє офіційний сайт клубу.
Головний тренер "Динамо" наголосив, що український клуб з повагою ставиться до принципів чесної гри УЄФА, які стосуються не лише дій на полі. Кияни з подивом поставилися до турне "Партизана" Росією, під час якого сербська команда зіграла кілька товариських матчів.
"Динамо" вважає дії "Партизана" недружніми щодо клубу та України. Кияни мають намір відповісти на ці дії на футбольному полі. "Біло-сині" налаштовуються на перемогу в обох матчах.
Що Шовковський сказав про матч із "Партизаном"
Тренер київської команди підтвердив, що Шепелєв отримав тяжку травму і не зможе вийти на поле. Окрім цього, кілька гравців "Динамо" знаходяться в розташуванні юнацької збірної України. Інших кадрових втрат у команді немає.
"Ми чудово проаналізували дії нашого суперника і маємо план на гру. Я думаю, є розуміння, як ми діятимемо. Вважаю, що ми підготовлені досить непогано, але гра все покаже", — заявив Шовковський.
Перший матч "Динамо" з "Партизаном" відбудеться у вівторок, 23 липня, о 21:00 за київським часом.
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