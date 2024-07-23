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Шовковський прокоментував скандал із Партизаном перед єврокубковим матчем

23 липня 2024 09:03
Валерій Ковалевич - Редактор
Шовковський поділився думкою про скандал перед матчем Динамо з Партизаном
Олександр Шовковський на пресконференції. Фото: "Динамо"
Валерій Ковалевич - Редактор

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський оцінив готовність своєї команди до першого єврокубкового поєдинку з "Партизаном". Молодий наставник пояснив, як ставиться до недавнього скандалу з уболівальниками.

Шовковський підтвердив, що "Динамо" спеціально не робило жодних заяв про цей інцидент, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Головний тренер "Динамо" наголосив, що український клуб з повагою ставиться до принципів чесної гри УЄФА, які стосуються не лише дій на полі. Кияни з подивом поставилися до турне "Партизана" Росією, під час якого сербська команда зіграла кілька товариських матчів.

Олександр Шовковський
Олександр Шовковський на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

"Динамо" вважає дії "Партизана" недружніми щодо клубу та України. Кияни мають намір відповісти на ці дії на футбольному полі. "Біло-сині" налаштовуються на перемогу в обох матчах.

Микола Шапаренко
Микола Шапаренко перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Шовковський сказав про матч із "Партизаном"

Тренер київської команди підтвердив, що Шепелєв отримав тяжку травму і не зможе вийти на поле. Окрім цього, кілька гравців "Динамо" знаходяться в розташуванні юнацької збірної України. Інших кадрових втрат у команді немає.

"Ми чудово проаналізували дії нашого суперника і маємо план на гру. Я думаю, є розуміння, як ми діятимемо. Вважаю, що ми підготовлені досить непогано, але гра все покаже", — заявив Шовковський.

Перший матч "Динамо" з "Партизаном" відбудеться у вівторок, 23 липня, о 21:00 за київським часом.

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спорт футбол Ліга чемпіонів Динамо Олександр Шовковський

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