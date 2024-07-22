Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Збірна України втратила трьох гравців напередодні півфіналу Євро-2024 — про кого йдеться arrow

Збірна України втратила трьох гравців напередодні півфіналу Євро-2024 — про кого йдеться

22 липня 2024 15:17
Валерій Ковалевич - Редактор
Пономаренко, Ващенко та Маткевич не зіграють у півфіналі Євро-2024
Матвій Пономаренко може пропустити півфінал Євро-2024. Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy/
Валерій Ковалевич - Редактор

Напередодні півфіналу чемпіонату Європи з футболу U-19 збірна України втратила одразу трьох основних футболістів. Підопічні Дмитра Михайленка вийдуть на поле не в оптимальному складі.

Українські футболісти отримали дуже багато жовтих карток у попередніх матчах, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Юнацька збірна України вирішила завдання з виходу з групи у плей-офф на чемпіонаті Європи U-19. Напередодні команда Дмитра Михайленка обіграла Італію (3:2). У півфіналі "синьо-жовті" зіграють з однолітками з Іспанії чи Франції.

Данило Ващенко
Данило Ващенко перед тренуванням. Фото: instagram.com/d.vashchenko07/

Кадрові втрати збірної України

Перебір жовтих карток під час групового етапу континентальної першості призвело до того, що Дмитро Михайленко не зможе виставити на півфінальний поєдинок оптимальний склад. Андрій Маткевич, Данило Ващенко та Матвія Пономаренко, який приніс команді перемогу над Італією, пропустять матч плей-офф Євро-2024.

Дмитро Михайленко розуміє, що його команда стане аутсайдером півфіналу. Також тренер упевнений, що подібне трактування правил виявилося несправедливим для збірної України. Він вважає, що перед плей-офф попередження мають бути анульовані.

Нагадаємо, Ярмоленко може піти з "Динамо" — закордонний клуб хоче підписати українця.

Стало відомо, які зарплати отримують Довбик та Циганков у Ла-Лізі. 

Зірка "Реалу" відмовився від зарплати в розмірі 200 млн доларів у легендарному клубі. 

Усик зробив перше фото з новонародженою донькою. 

Кварцяний пояснив, як потрібно замінити "Дніпро-1" в УПЛ. 

спорт футбол Євро-2024 Матвій Пономаренко Збірна України U-19

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

9 липня 2024

14:53 Завтра Україну накриють дощі з грозами — народний синоптик Діденко попередила про погіршення погоди