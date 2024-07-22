Пономаренко, Ващенко та Маткевич не зіграють у півфіналі Євро-2024

Матвій Пономаренко може пропустити півфінал Євро-2024. Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy/

Напередодні півфіналу чемпіонату Європи з футболу U-19 збірна України втратила одразу трьох основних футболістів. Підопічні Дмитра Михайленка вийдуть на поле не в оптимальному складі.

Українські футболісти отримали дуже багато жовтих карток у попередніх матчах, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Юнацька збірна України вирішила завдання з виходу з групи у плей-офф на чемпіонаті Європи U-19. Напередодні команда Дмитра Михайленка обіграла Італію (3:2). У півфіналі "синьо-жовті" зіграють з однолітками з Іспанії чи Франції.

Данило Ващенко перед тренуванням. Фото: instagram.com/d.vashchenko07/

Кадрові втрати збірної України

Перебір жовтих карток під час групового етапу континентальної першості призвело до того, що Дмитро Михайленко не зможе виставити на півфінальний поєдинок оптимальний склад. Андрій Маткевич, Данило Ващенко та Матвія Пономаренко, який приніс команді перемогу над Італією, пропустять матч плей-офф Євро-2024.

Дмитро Михайленко розуміє, що його команда стане аутсайдером півфіналу. Також тренер упевнений, що подібне трактування правил виявилося несправедливим для збірної України. Він вважає, що перед плей-офф попередження мають бути анульовані.

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