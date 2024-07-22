Усик поділився першим фото з донькою Марією після повернення в Україну

Олександр Усик перед останнім боєм. Фото: instagram.com/usykaa/

Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBO, WBA у суперважкій вазі Олександр Усик повернувся в Україну. Наразі боксер проводить час із сім’єю та займається благодійними проектами.

Також Усик зробив перше фото з донькою Марією. Світлину в соцмережах опублікувала дружина Олександра Катерина.

Читайте також:

Олександр та Марія Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Донька Усика знову на публіці

Марія народилася у січні 2024 року в одному з київських пологових будинків. Олександр в цей час знаходився в Іспанії, де готувався до поєдинку проти Тайсона Ф’юрі. Тому тривалий час після народження дитини боксер її не бачив.

Свою четверту дитину, та другу доньку, подружжя хрестило у Свято-Троїцькому храмі у Києві.

Зазначимо, що Марія Усик народилася 28 січня. Вага дівчинки складала 4,75 кг, а зріст був 58 см.

Усик після перемоги над Ф’юрі знімався у голлівудському фільмі в США та Канаді. Повернувшись в Україну Олександр відвідав руїни знищеної росіянами дитячої лікарні "Охматдит".

Наступний бій Усик проведе у грудні проти Ф’юрі в Саудівській Аравії.

Нагадаємо, Ярмоленко може піти з "Динамо" — закордонний клуб хоче підписати українця.

Забарний готується до трансферу — "Борнмут" погодив перехід українця.

Стало відомо, які зарплати отримують Довбик та Циганков у Ла-Лізі.

Кварцяний пояснив, як потрібно замінити "Дніпро-1" в УПЛ.

Зірка "Реалу" відмовився від зарплати в розмірі 200 млн доларів у легендарному клубі.

У "Дніпро-1" назвали людей, які винні у ліквідації клубу.