Усик поделился первым фото с дочерью Марией по возвращении в Украину

Александр Усик перед последним боем. Фото: instagram.com/usykaa/

Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO, WBA в супертяжелом весе Александр Усик вернулся в Украину. Сейчас боксер проводит время с семьей и занимается благотворительными проектами.

Также Усик сделал первое фото с дочерью Марией. Фотографию в соцсетях опубликовала жена Александра Катерина.

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Александр и Мария Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Дочь Усика снова на публике

Мария родилась в январе 2024 года в одном из киевских роддомов. Александр в это время находился в Испании, где готовился к поединку против Тайсона Фьюри. Поэтому долгое время после рождения ребенка боксер его не видел.

Своего четвертого ребенка и вторую дочь супруги крестили в Свято-Троицком храме в Киеве.

Мария Усик родилась 28 января. Вес девочки составлял 4,75 кг, а рост был 58 см.

Усик после победы над Фьюри снимался в голливудском фильме в США и Канаде. Вернувшись в Украину, Александр посетил руины уничтоженной россиянами детской больницы "Охматдет".

Следующий бой Усик проведет в декабре против Фьюри в Саудовской Аравии.

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