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Сборная Украины потеряла трех игроков накануне полуфинала Евро-2024 — о ком речь

22 июля 2024 15:17
Валерий Ковалевич - Редактор
Пономаренко, Ващенко и Маткевич не сыграют в полуфинале Евро-2024
Матвей Пономаренко может пропустить полуфинал Евро-2024. Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy/
Валерий Ковалевич - Редактор

Накануне полуфинала чемпионата Европы по футболу U-19 сборная Украины потеряла сразу трех основных футболистов. Подопечные Дмитрия Михайленко выйдут на поле не в оптимальном составе.

Украинские футболисты получили слишком много желтых карточек в предыдущих матчах, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Юношеская сборная Украины решила задачу по выходу из группы в плей-офф на чемпионате Европы U-19. Накануне команда Дмитрия Михайленко обыграла Италию (3:2). В полуфинале "сине-желтые" сыграют со сверстниками из Испании или Франции. 

Даниил Ващенко
Даниил Ващенко перед тренировкой. Фото: instagram.com/d.vashchenko07/

Кадровые потери сборной Украины

Перебор желтых карточек во время группового этапа континентального первенства привел к тому, что Дмитрий Михайленко не сможет выставить на полуфинальный поединок оптимальный состав. Андрей Маткевич, Даниил Ващенко и Матвея Пономаренко, который принес команде победу над Италией, пропустят матч плей-офф Евро-2024. 

Дмитрий Михайленко понимает, что его команда станет аутсайдером полуфинала. Также тренер уверен, что подобная трактовка правил оказалась несправедливой для сборной Украины. Он считает, что перед плей-офф предупреждения должны быть аннулированы. 

Напомним, Ярмоленко может уйти из "Динамо" — зарубежный клуб хочет подписать украинца. 

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спорт футбол Евро-2024 Матвей Пономаренко Сборная Украины U-19

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