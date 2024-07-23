Шовковский поделился мнением о скандале перед матчем Динамо с Партизаном

Александр Шовковский на пресс-конференции. Фото: "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский оценил готовность своей команды к первому еврокубковому поединку с "Партизаном". Молодой наставник объяснил, как относится к недавнему скандалу с болельщиками.

Шовковский подтвердил, что "Динамо" специально не делало никаких заявлений об этом инциденте, сообщает официальный сайт клуба.

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Главный тренер "Динамо" подчеркнул, что украинский клуб с уважением относится к принципам честной игры УЕФА, которые касаются не только действий на поле. Киевляне с недоумением отнеслись к турне "Партизана" по России, во время которого сербская команда сыграла несколько товарищеских матчей.

Александр Шовковский на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

"Динамо" считает действия "Партизана" недружественными по отношению к клубу и Украине. Киевляне собираются ответить на эти действия на футбольном поле. "Бело-синие" настраиваются на победу в обоих матчах.

Николай Шапаренко перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Шовковский сказал о матче с "Партизаном"

Тренер киевской команды подтвердил, что Шепелев получил тяжелую травму и не сумеет выйти на поле. Помимо этого несколько игроков "Динамо" находятся в расположении юношеской сборной Украины. Других кадровых потерь в команде нет.

"Мы прекрасно проанализировали действия нашего соперника и имеем план на игру. Я думаю, есть понимание, как мы будем действовать. Считаю, что мы подготовлены достаточно неплохо, но игра все покажет", — заявил Шовковский.

Первый матч "Динамо" с "Партизаном" состоится во вторник, 23 июля, в 21:00 по киевскому времени.

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