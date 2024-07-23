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Шовковский прокомментировал скандал с Партизаном перед еврокубковым матчем

23 июля 2024 09:03
Валерий Ковалевич - Редактор
Шовковский поделился мнением о скандале перед матчем Динамо с Партизаном
Александр Шовковский на пресс-конференции. Фото: "Динамо"
Валерий Ковалевич - Редактор

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский оценил готовность своей команды к первому еврокубковому поединку с "Партизаном". Молодой наставник объяснил, как относится к недавнему скандалу с болельщиками.  

Шовковский подтвердил, что "Динамо" специально не делало никаких заявлений об этом инциденте, сообщает официальный сайт клуба. 

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Главный тренер "Динамо" подчеркнул, что украинский клуб с уважением относится к принципам честной игры УЕФА, которые касаются не только действий на поле. Киевляне с недоумением отнеслись к турне "Партизана" по России, во время которого сербская команда сыграла несколько товарищеских матчей. 

Александр Шовковский
Александр Шовковский на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

"Динамо" считает действия "Партизана" недружественными по отношению к клубу и Украине. Киевляне собираются ответить на эти действия на футбольном поле. "Бело-синие" настраиваются на победу в обоих матчах. 

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Шовковский сказал о матче с "Партизаном" 

Тренер киевской команды подтвердил, что Шепелев получил тяжелую травму и не сумеет выйти на поле. Помимо этого несколько игроков "Динамо" находятся в расположении юношеской сборной Украины. Других кадровых потерь в команде нет. 

"Мы прекрасно проанализировали действия нашего соперника и имеем план на игру. Я думаю, есть понимание, как мы будем действовать. Считаю, что мы подготовлены достаточно неплохо, но игра все покажет", — заявил Шовковский.

Первый матч "Динамо" с "Партизаном" состоится во вторник, 23 июля, в 21:00 по киевскому времени. 

Напомним, Бражко уйдет из "Динамо" в итальянский гранд — когда произойдет трансфер. 

Ярмоленко может уйти из "Динамо" — зарубежный клуб хочет подписать украинца. 

Стало известно, какие зарплаты получают Довбик и Цыганков в Ла Лиге. 

Яремчук останется в Испании, но не в "Валенсии" — начались переговоры с известным клубом. 

Михайленко назвал соперника, с которым сборная Украины сыграет в полуфинале Евро-2024. 

Сборная Украины потеряла трех игроков накануне полуфинала Евро-2024 — о ком речь. 

спорт футбол Лига чемпионов Динамо Александр Шовковский

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