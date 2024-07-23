Мудрик, Трубін і Таловєров постриглися майже наголо

Михайло Мудрик працює на тренуванні. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Декілька гравців збірної України з футболу взяли участь у новому челенджі. Гравці вирішили кардинально змінити імідж.

Відомі спортсмени показали, як виглядають із короткими зачісками, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик, голкіпер португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін та захисник австрійського ЛАСК Максим Таловєров відповіли на виклик, який передбачав відвідування стиліста. Українські гравці змінили зачіски настільки кардинально, що їх стало важко впізнати.

Михайло Мудрик та Анатолій Трубін із новими зачісками. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Як тепер виглядають українські гравці

Першим підстригся Михайло Мудрик. Футболіст "Челсі" готується до нового сезону під керівництвом Енцо Марескі, але знаходить сили та час займатися зміною іміджу. Мудрик продемонстрував, як виглядає з короткою стрижкою та мінімальною рослинністю на обличчі.

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін обмежився короткою зачіскою "під насадку". На своїй сторінці в Instagram футболіст відзначив Михайла Мудрика й показав, що відповів на челендж.

Новий образ Максима Таловєрова. Фото: instagram.com/maxitaloverov/

А захисник Максим Таловєров, який готується до Ігор у Парижі у складі олімпійської збірної України, зовсім поголився наголо. Молодого гравця важко дізнатися. Він також зазначив партнерів по команді, щоб продемонструвати участь у цьому змаганні.

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