Мудрик, Трубин и Таловеров постриглись почти наголо

Мудрик, Трубин и Таловеров кардинально изменили имидж — фото
Несколько игроков сборной Украины по футболу приняли участие в новом челлендже. Игроки решили кардинально изменить имидж.
Известные спортсмены показали, как выглядят с короткими прическами, сообщает портал Новини.LIVE.
Вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик, голкипер португальской "Бенфики" Анатолий Трубин и защитник австрийского ЛАСК Максим Таловеров ответили на вызов, который предполагал посещение стилиста. Украинские игроки изменили прически настолько кардинально, что их стало сложно узнать.
Как теперь выглядят украинские игроки
Первым подстригся Михаил Мудрик. Футболист "Челси" готовится к новому сезону под руководством Энцо Марески, но находит силы и время заниматься изменением имиджа. Мудрик продемонстрировал, как выглядит с короткой стрижкой и минимальной растительностью на лице.
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин ограничился короткой прической "под насадку". На своей странице в Instagram футболист отметил Михаила Мудрик и показал, что ответил на челлендж.
А защитник Максим Таловеров, который готовится к Играм в Париже в составе олимпийской сборной Украины, и вовсе побрился на лысо. Молодого игрока сложно узнать. Он тоже отметил партнеров по команде, чтобы продемонстрировать участие в это соревновании.
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