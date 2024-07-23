Мудрик, Трубин и Таловеров постриглись почти наголо

Михаил Мудрик работает на тренировке. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Несколько игроков сборной Украины по футболу приняли участие в новом челлендже. Игроки решили кардинально изменить имидж.

Известные спортсмены показали, как выглядят с короткими прическами, сообщает портал Новини.LIVE.

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Вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик, голкипер португальской "Бенфики" Анатолий Трубин и защитник австрийского ЛАСК Максим Таловеров ответили на вызов, который предполагал посещение стилиста. Украинские игроки изменили прически настолько кардинально, что их стало сложно узнать.

Михаил Мудрик и Анатолий Трубин с новыми прическами. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Как теперь выглядят украинские игроки

Первым подстригся Михаил Мудрик. Футболист "Челси" готовится к новому сезону под руководством Энцо Марески, но находит силы и время заниматься изменением имиджа. Мудрик продемонстрировал, как выглядит с короткой стрижкой и минимальной растительностью на лице.

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин ограничился короткой прической "под насадку". На своей странице в Instagram футболист отметил Михаила Мудрик и показал, что ответил на челлендж.

Новый образ Максима Таловерова. Фото: instagram.com/maxitaloverov/

А защитник Максим Таловеров, который готовится к Играм в Париже в составе олимпийской сборной Украины, и вовсе побрился на лысо. Молодого игрока сложно узнать. Он тоже отметил партнеров по команде, чтобы продемонстрировать участие в это соревновании.

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