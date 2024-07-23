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Мудрик, Трубин и Таловеров кардинально изменили имидж — фото

23 июля 2024 11:32
Валерий Ковалевич - Редактор
Мудрик, Трубин и Таловеров постриглись почти наголо
Михаил Мудрик работает на тренировке. Фото: instagram.com/mmudryk10/
Валерий Ковалевич - Редактор

Несколько игроков сборной Украины по футболу приняли участие в новом челлендже. Игроки решили кардинально изменить имидж. 

Известные спортсмены показали, как выглядят с короткими прическами, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик, голкипер португальской "Бенфики" Анатолий Трубин и защитник австрийского ЛАСК Максим Таловеров ответили на вызов, который предполагал посещение стилиста. Украинские игроки изменили прически настолько кардинально, что их стало сложно узнать. 

Михаил Мудрик и Анатолий Трубин
Михаил Мудрик и Анатолий Трубин с новыми прическами. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Как теперь выглядят украинские игроки 

Первым подстригся Михаил Мудрик. Футболист "Челси" готовится к новому сезону под руководством Энцо Марески, но находит силы и время заниматься изменением имиджа. Мудрик продемонстрировал, как выглядит с короткой стрижкой и минимальной растительностью на лице. 

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин ограничился короткой прической "под насадку". На своей странице в Instagram футболист отметил Михаила Мудрик и показал, что ответил на челлендж. 

Максим Таловеров
Новый образ Максима Таловерова. Фото: instagram.com/maxitaloverov/

А защитник Максим Таловеров, который готовится к Играм в Париже в составе олимпийской сборной Украины, и вовсе побрился на лысо. Молодого игрока сложно узнать. Он тоже отметил партнеров по команде, чтобы продемонстрировать участие в это соревновании. 

Напомним, Бражко уйдет из "Динамо" в итальянский гранд — когда произойдет трансфер. 

Ярмоленко может уйти из "Динамо" — зарубежный клуб хочет подписать украинца. 

Шовковский прокомментировал скандал с "Партизаном" перед еврокубковым матчем. 

Стало известно, какие зарплаты получают Довбик и Цыганков в Ла Лиге. 

Яремчук останется в Испании, но не в "Валенсии" — начались переговоры с известным клубом. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Михаил Мудрик Анатолий Трубин Максим Таловеров

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