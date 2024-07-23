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Динамо в Лиге чемпионов забило Партизану шесть голов — наказали за поездку в Россию

23 июля 2024 23:20
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Динамо разгромило Партизан с разгромным счетом в Лиге чемпионов
Матч "Динамо" — "Партизан". Фото: скриншот
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В польском Люблине прошел первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Киевское "Динамо" сыграло с "Партизаном" из Белграда.

"Динамо" удалось разгромить соперника со счетом 6:2, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч "Динамо" — "Партизан"

Игроки "Динамо" начали матч активнее соперника, который отвечал фолами. При этом стоило сербам перейти половину поля, как им удалось открыть счет. Ошибка Караваева привела к фолу в своей штрафной. Нарушение правил увидели только на ВАР. Пенальти уверенно исполнил Сальданья.

После пропущенного гола "Динамо" пыталось пробиться через тесную защиту соперника. Это все же удалось сделать в конце первого тайма. На 40-й минуте Кабаев с левого фланга штрафной отдал пас на Шапаренко, который мощным ударом отправил мяч в верхний ближний угол ворот.

На 42-й минуте киевляне удвоили счет. После рикошета Бражко из-за пределов штрафной мощно пробил в дальний угол ворот.

На первой добавленной минуте Караваев реабилитировался за пропущенный гол. Александр подобрал мяч на правом фланге штрафной и с рикошетом пробил в дальний угол ворот, установив счет 3:1.

Второй тайм "Динамо" начало с быстрого гола. Бражко отдал в центральный круг на пробежавшего в сторону штрафной площадки Кабаева и тот пробил точно в левый угол ворот.

"Динамо" контролировало игру, но "Партизану" удалось снова забить. После подачи с правого фланга на дальнюю штангу Ибрагим сбросил на линию ворот, где Сальданья протиснул Дячука и мяч — 4:2.

Незадолго до конца матча сербы жестко сфолили на Бражке за 30 метров до ворот. Владимир пробил со штрафного под перекладину. Вратарь достал мяч, но отбил его на Волошина, который сделал пас на Попова и тот забил с нескольких метров.

На второй добавленной минуте Волошин отдал второй ассист. Назар на правом фланге отдал на Пихаленка, который покатил мяч в дальний угол ворот — 6:2.

"Динамо" — Партизан — 6:2

Голы: Шапаренко, 40, Бражко, 42, Караваев, 45+1, Кабаев, 55, Попов, 83, Пихаленок, 90+2 — Сальданья, 22, 66

"Динамо": Бущан — Караваев, Дячук, Попов, Вивчаренко — Буяльский (Пихалонок, 46), Бражко (Андриевский, 86), Шапаренко (Лонвейк, 87) — Ярмоленко (Волошин, 69), Ванат, Кабаев (Малыш, 46).

"Партизан": А. Йованович — де Медина (Филиппович, 60), Маркович, Муякич, Антич — Арриага, Го (Щекич, 46), Запад (Натхо, 59) — Ксандер (Ибрагим, 60), Сальданья, Калулу (Трифунович, 77).

Предупреждение: Бражко — Сальданья, где Медина, Арриага

Напомним, Бражко уйдет из "Динамо" в итальянский гранд — когда произойдет трансфер.

Ярмоленко может уйти из "Динамо" — зарубежный клуб хочет подписать украинца. 

Шовковский прокомментировал скандал с "Партизаном" перед еврокубковым матчем. 

Мудрик, Трубин и Таловеров кардинально изменили имидж — фото.

Яремчук останется в Испании, но не в "Валенсии" — начались переговоры с известным клубом.

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