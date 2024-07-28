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Медальный зачет Олимпийских игр-2024 — определились лидеры

28 июля 2024 06:55
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Медальный зачет Олимпийских игр в Париже: разыграно 13 комплектов медалей
Австралия, Китай и США лидируют в медальном зачете. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В Париже прошел первый соревновательный день Олимпийских игр. Именно 27 июля разыгрывались первые комплекты наград.

По итогам первого дня определились лидеры общего зачета, сообщил портал Новини.LIVE.

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Поражение Джоан Фейби Бежуры. Фото: Gregory Lenormand / DPPI Media / Panoramic

Медальный зачет Олимпийских игр в Париже

В первый день в Париже были разыграны комплекты медалей в фехтовании, дзюдо, регби-7, пулевой стрельбе, плавании и прыжках в воду. Всего было разыграно 13 комплектов наград.

Украинцы претендовали на медали в пяти видах спорта, но ни в одном виде очень близко не подобрались к пьедесталу.

Седьмое место Виктории Кесарь и Анны Письменской в финале синхронных прыжков с трехметрового трамплина стало лучшим результатом сборной Украины в первый день.

Также были близки к медалям фехтовальщицы на шпагах Влада Харькова и Елена Кривицкая — они дошли до четвертьфинала.

Если брать борьбу за общий зачет, то Австралия и США выиграли пять медалей и разместились в топ-3. Разделяет эти команды Китай, где три медали, но две золотые.

Медальный зачет:

Медальный зачет Олимпийских игр в Париже за 27 июля

Напомним, Лунин и Куртуа уйдут из "Реала" — где будет играть украинец. 

Шапаренко готовится к трансферу из "Динамо" — клуб получил предложение по игроку.

Довбик оскорбил известного топового тренера.

Миколенко в "Наполи" — итальянский клуб сделал заявление по поводу трансфера. 

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