Медальный зачет Олимпийских игр в Париже: разыграно 13 комплектов медалей

Австралия, Китай и США лидируют в медальном зачете. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

В Париже прошел первый соревновательный день Олимпийских игр. Именно 27 июля разыгрывались первые комплекты наград.

По итогам первого дня определились лидеры общего зачета, сообщил портал Новини.LIVE.

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Медальный зачет Олимпийских игр в Париже

В первый день в Париже были разыграны комплекты медалей в фехтовании, дзюдо, регби-7, пулевой стрельбе, плавании и прыжках в воду. Всего было разыграно 13 комплектов наград.

Украинцы претендовали на медали в пяти видах спорта, но ни в одном виде очень близко не подобрались к пьедесталу.

Седьмое место Виктории Кесарь и Анны Письменской в финале синхронных прыжков с трехметрового трамплина стало лучшим результатом сборной Украины в первый день.

Также были близки к медалям фехтовальщицы на шпагах Влада Харькова и Елена Кривицкая — они дошли до четвертьфинала.

Если брать борьбу за общий зачет, то Австралия и США выиграли пять медалей и разместились в топ-3. Разделяет эти команды Китай, где три медали, но две золотые.

Медальный зачет:

Напомним, Лунин и Куртуа уйдут из "Реала" — где будет играть украинец.

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