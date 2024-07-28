Медальный зачет Олимпийских игр в Париже: разыграно 13 комплектов медалей

Медальный зачет Олимпийских игр-2024 — определились лидеры
В Париже прошел первый соревновательный день Олимпийских игр. Именно 27 июля разыгрывались первые комплекты наград.
По итогам первого дня определились лидеры общего зачета, сообщил портал Новини.LIVE.
Медальный зачет Олимпийских игр в Париже
В первый день в Париже были разыграны комплекты медалей в фехтовании, дзюдо, регби-7, пулевой стрельбе, плавании и прыжках в воду. Всего было разыграно 13 комплектов наград.
Украинцы претендовали на медали в пяти видах спорта, но ни в одном виде очень близко не подобрались к пьедесталу.
Седьмое место Виктории Кесарь и Анны Письменской в финале синхронных прыжков с трехметрового трамплина стало лучшим результатом сборной Украины в первый день.
Также были близки к медалям фехтовальщицы на шпагах Влада Харькова и Елена Кривицкая — они дошли до четвертьфинала.
Если брать борьбу за общий зачет, то Австралия и США выиграли пять медалей и разместились в топ-3. Разделяет эти команды Китай, где три медали, но две золотые.
Медальный зачет:
Напомним, Лунин и Куртуа уйдут из "Реала" — где будет играть украинец.
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