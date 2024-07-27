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Довбик оскорбил известного топового тренера

27 июля 2024 13:35
Валерий Ковалевич - Редактор
Довбик оскорбил главного тренера Атлетико Симеоне
Артем Довбик во время тренировки. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/
Валерий Ковалевич - Редактор

Форвард сборной Украины Артем Довбик не станет игроком "Атлетико". Футболист "Жироны" категорически отверг вариант с трансфером в мадридскую команду. 

"Атлетико" был очень заинтересован в переходе Довбика, сообщает Defensa Central

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Артем Довбик принял решение уйти из "Жироны" нынешним летом. Главным претендентом на бомбардира был "Атлетико", который продал Альваро Морату в "Милан", чтобы освободить для украинца место в основном составе. Однако игрок "Жироны" внезапно отказался от перехода в "Атлетико". 

Артем Довбик
Артем Довбик в "Жироне". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Почему Довбик не хочет в Мадрид 

Агенты украинца действительно вели переговоры с "матрасниками". Однако одновременно с этим форвард получил предложение от итальянской "Ромы", которая готова довести зарплату Довбика до 3,5 млн евро. "Атлетико" не предлагал Артему такие деньги. 

Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне узнал о том, что украинец отказался от переговоров с мадридским клубом. Аргентинский наставник захотел поговорить с Довбиком и убедить его согласиться на трансфер, однако Артем не пожелал говорить с одним из самых известных тренеров мира. 

"Рома" ведет переговоры с "Жироной" о сумме компенсации за Довбика. Римляне предлагают 32 млн евро, тогда как "Атлетико" было готов заплатить за Довбика 38 млн евро. 

Напомним, Лунин и Куртуа уйдут из "Реала" — где будет играть украинец. 

Шапаренко готовится к трансферу из "Динамо" — клуб получил предложение по игроку.

Миколенко в "Наполи" — итальянский клуб сделал заявление по поводу трансфера. 

Цыганков уйдет из "Жироны" вслед за Довбиком — на украинца претендует топ-клуб.

Зинченко выбрал новый клуб — "Арсенал" готовит трансфер украинца.

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