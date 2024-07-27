Довбик оскорбил главного тренера Атлетико Симеоне

Артем Довбик во время тренировки. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Форвард сборной Украины Артем Довбик не станет игроком "Атлетико". Футболист "Жироны" категорически отверг вариант с трансфером в мадридскую команду.

"Атлетико" был очень заинтересован в переходе Довбика, сообщает Defensa Central.

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Артем Довбик принял решение уйти из "Жироны" нынешним летом. Главным претендентом на бомбардира был "Атлетико", который продал Альваро Морату в "Милан", чтобы освободить для украинца место в основном составе. Однако игрок "Жироны" внезапно отказался от перехода в "Атлетико".

Артем Довбик в "Жироне". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Почему Довбик не хочет в Мадрид

Агенты украинца действительно вели переговоры с "матрасниками". Однако одновременно с этим форвард получил предложение от итальянской "Ромы", которая готова довести зарплату Довбика до 3,5 млн евро. "Атлетико" не предлагал Артему такие деньги.

Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне узнал о том, что украинец отказался от переговоров с мадридским клубом. Аргентинский наставник захотел поговорить с Довбиком и убедить его согласиться на трансфер, однако Артем не пожелал говорить с одним из самых известных тренеров мира.

"Рома" ведет переговоры с "Жироной" о сумме компенсации за Довбика. Римляне предлагают 32 млн евро, тогда как "Атлетико" было готов заплатить за Довбика 38 млн евро.

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