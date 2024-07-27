Довбик образив головного тренера Атлетіко Сімеоне

Артем Довбик під час тренування. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Форвард збірної України Артем Довбик не стане гравцем "Атлетіко". Футболіст "Жирони" категорично відкинув варіант із трансфером до мадридської команди.

"Атлетіко" був дуже зацікавлений у переході Довбика, повідомляє Defensa Central.

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Артем Довбик прийняв рішення піти з "Жирони" цього літа. Головним претендентом на бомбардира був "Атлетіко", який продав Альваро Морату до "Мілана", щоб звільнити для українця місце в основному складі. Проте гравець "Жирони" раптово відмовився від переходу до "Атлетіко".

Артем Довбик у "Жироні". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Чому Довбик не хоче до Мадриду

Агенти українця справді вели переговори з "матрацниками". Однак водночас форвард отримав пропозицію від італійської "Роми", яка готова довести зарплату Довбика до 3,5 млн євро. "Атлетіко" не пропонував Артемові такі гроші.

Головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне дізнався про те, що українець відмовився від переговорів із мадридським клубом. Аргентинський наставник захотів поговорити з Довбиком і переконати його погодитись на трансфер, проте Артем не побажав говорити з одним із найвідоміших тренерів світу.

"Рома" веде переговори з "Жироною" щодо суми компенсації за Довбика. Римляни пропонують 32 млн євро, тоді як "Атлетіко" було готове заплатити за Довбика 38 млн євро.

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