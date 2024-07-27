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Довбик образив відомого топового тренера

27 липня 2024 13:35
Валерій Ковалевич - Редактор
Довбик образив головного тренера Атлетіко Сімеоне
Артем Довбик під час тренування. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/
Валерій Ковалевич - Редактор

Форвард збірної України Артем Довбик не стане гравцем "Атлетіко". Футболіст "Жирони" категорично відкинув варіант із трансфером до мадридської команди.

"Атлетіко" був дуже зацікавлений у переході Довбика, повідомляє Defensa Central.

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Артем Довбик прийняв рішення піти з "Жирони" цього літа. Головним претендентом на бомбардира був "Атлетіко", який продав Альваро Морату до "Мілана", щоб звільнити для українця місце в основному складі. Проте гравець "Жирони" раптово відмовився від переходу до "Атлетіко".

Артем Довбик
Артем Довбик у "Жироні". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Чому Довбик не хоче до Мадриду

Агенти українця справді вели переговори з "матрацниками". Однак водночас форвард отримав пропозицію від італійської "Роми", яка готова довести зарплату Довбика до 3,5 млн євро. "Атлетіко" не пропонував Артемові такі гроші.

Головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне дізнався про те, що українець відмовився від переговорів із мадридським клубом. Аргентинський наставник захотів поговорити з Довбиком і переконати його погодитись на трансфер, проте Артем не побажав говорити з одним із найвідоміших тренерів світу.

"Рома" веде переговори з "Жироною" щодо суми компенсації за Довбика. Римляни пропонують 32 млн євро, тоді як "Атлетіко" було готове заплатити за Довбика 38 млн євро.

Нагадаємо, Лунін та Куртуа підуть з "Реала" — де гратиме українець

Циганков піде з "Жирони" слідом за Довбиком — на українця претендує топклуб.

Миколенко в "Наполі" — італійський клуб зробив заяву з приводу трансферу. 

Зінченко обрав новий клуб — "Арсенал" готує трансфер українця. 

Молодий талант "Динамо" та збірної України підтвердив, що його хочуть купити в Англії. 

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